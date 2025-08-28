Diniz elogia sistema defensivo do Vasco e detona arbitragem

Cruz-Maltino neutralizou bem as ações do Botafogo e segue vivo na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Vasco lutou muito, mas ficou no empate com o Botafogo, nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. O Cruz-Maltino sofreu um gol logo no início, mas conseguiu reagir, empatou pouco depois com Jair e teve chances de virar. Além disso, neutralizou bem as ações do Alvinegro. Dessa forma, o técnico Fernando Diniz elogiou o sistema defensivo. “Não afetou a dinâmica do Vasco. O Freitas e o Moura levaram vantagem em quase todos os lances. Era uma estratégia que a gente não esperava, mas o gol teve muito mérito do Botafogo. Não sofremos com a dupla de centroavantes e soubemos marcar. O time foi muito competitivo e, defensivamente, deve ter sido a melhor partida do Vasco”, disse.

O sistema defensivo do Vasco tem sido alvo de críticas sob o comando de Fernando Diniz. Tanto que a diretoria vascaína buscou reforços, como os zagueiros Robert Renan e Carlos Cuesta. Desde a saída de João Victor, o treinador optou por improvisar Hugo Moura ao lado de Lucas Freitas. “O (Carlos) Cuesta é um jogador que tínhamos indicado e foi muito bem avaliado por todo o departamento. É uma contratação bastante criteriosa, jogador de seleção colombiana, que estava jogando um time importante da Europa, o Galatasaray. Temos muito otimismo com a vinda dele”, afirmou. Diniz reclama da arbitragem O técnico Fernando Diniz ficou na bronca com a arbitragem. Afinal, o treinador vascaíno reclamou de um possível pênalti cometido por Marlon Freitas. No lance em questão, Rayan finalizou e pegou no volante do Botafogo, que estava com o braço aberto. Dessa forma, houve muita reclamação, mas a arbitragem não assinalou nada. “Pênalti fácil de ser marcado. Não entendo porque os critérios são diferentes no futebol brasileiro, isso irrita. Assim como a cera. O único cara expulso na história (Léo Jardim). O comentarista da Globo disse que o árbitro não é médico, mas não é trouxa. Todo mundo é trouxa agora. O único que não é trouxa é o Flávio, que expulsou o Léo Jardim”, criticou.