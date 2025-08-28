Destaque do Palmeiras e da Seleção Brasileira, lateral encaminha saída do clube

Fê Palermo está perto de deixar o Verdão e acertar com o London, da primeira divisão da Inglaterra, ou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

O Palmeiras deve ter uma mudança na sua equipe de futebol feminino, já que a lateral Fê Palermo está perto de deixar o clube para acertar com o London, da primeira divisão da Inglaterra, ou com o Al-Nassr, da Arábia Saudita.

Os dois clubes disputam a contratação da jogadora, que tem vínculo com o Verdão até 31 de dezembro deste ano. Como faltam menos de seis meses para o fim do contrato, Palermo pode assinar um pré-contrato ou sair antes do término. Segundo o portal ge, a atleta ainda não decidirá, já que no domingo o Palmeiras enfrenta o Cruzeiro, em jogo do Campeonato Brasileiro que pode garantir vaga na final e, de quebra, o retorno à Libertadores.