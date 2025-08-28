Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Davide Ancelotti admite que Botafogo precisa melhorar

Glorioso empatou com o Vasco por 1 a 1, nesta quarta-feira (27), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
O Botafogo deixou, mais uma vez, a sensação que podia fazer mais. Após começar melhor e abrir o placar em São Januário, o Glorioso recuou e cedeu o empate, nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Contudo, o técnico Davide Ancelotti valorizou o resultado em “território hostil”, mas ressaltou a importância de jogar melhor.

“Precisamos jogar melhor. Hoje não foi possível jogar bonito, mas aqui é um território hostil. Foi um jogo que podíamos sentir que é um jogo muito importante para as duas equipes, com muitas faltas. É um resultado que mantém todo o equilíbrio. Vai ser muito equilibrado até o último minuto da eliminatória e os detalhes vão decidir. Mas chegamos à nossa casa com o resultado que é 50% ainda”, disse.

Em sua primeira chance como treinador na carreira, Davide Ancelotti foi contratado por preencher o perfil “Botafogo Way” de John Textor, dono da SAF. Contudo, os últimos jogos tem sido bem diferente. Com a eliminação na Libertadores e longe da disputa pelo título brasileiro, a pressão na Copa do Brasil aumentou. Portanto, o italiano sabe que precisa se adaptar e encontrar soluções.

“A ideia que temos que manter é a de sermos um time que joga em ritmo alto, que faz transições rápidas e que, se tivermos a possibilidade de sair jogando com qualidade, devemos buscar isso. Não é fácil, sem treinos, jogando acho que 13 partidas em pouco mais de 35 dias. É difícil treinar, temos dificuldades, claramente, porque também precisamos vencer os jogos, então temos que nos adaptar”, completou.

Botafogo sai na frente e cede empate

O Botafogo não se intimidou com a pressão da torcida vascaína e começou melhor. Dessa forma, o time alvinegro controlou as ações iniciais e explorava bem os espaços pelo lado esquerdo com Alex Telles. Assim, o Glorioso encontrou o caminhou as redes. Após belo cruzamento do camisa 13, Arthur Cabral escorou forte, sem chance para Léo Jardim, e abriu o placar aos sete minutos.

Após abrir o placar, o Botafogo recuou e não conseguiu defender a vantagem. Jair, aos 16, empatou. O Alvinegro sentiu o golpe e, por pouco, não sofreu a virada. Afinal, o Vasco teve chances tanto no primeiro tempo, quanto na etapa final quando acertou o travessão com Rayan.

Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O vencedor avança à semifinal para enfrentar Bahia ou Fluminense. Em caso de nova igualdade, a decisão será definida nos pênaltis. Antes, o Glorioso recebe o Bragantino, sábado (30), às 18h30, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão.

