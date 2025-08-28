Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cuiabano volta ao Botafogo só em três semanas, avisa Davide

Cuiabano volta ao Botafogo só em três semanas, avisa Davide

Lateral-esquerdo sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, no início do mês, contra o Cruzeiro, no Estádio Nilton Santos
A torcida do Botafogo dormiu muito preocupada. Afinal, além do desempenho do time no empate com o Vasco por 1 a 1, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário, as notícias sobre o retorno de Cuiabano não são nada alvissareiras. Após o clássico, o técnico Davide Ancelotti atualizou, então, a massa alvinegra sobre a situação do lateral-esquerdo. O tempo da previsão do retorno não anima.

“Acho que Cuiabano pode estar de volta em três semanas. Ele está treinando na academia ainda. O jogador tem que passar por todo o processo de treinar no campo, individualmente. Depois, pouco a pouco, com o time. Agora, temos a data Fifa. É um período que pode ajudar na recuperação”, colocou o treinador italiano do Mais Tradicional.

O defensor sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo, na derrota para o Cruzeiro por 2 a 0, no Estádio Nilton Santos, no dia 3 de agosto, pelo Campeonato Brasileiro. No momento, ele passa por um tratamento específico para evitar a reincidência. Ainda na academia, Cuiabano volta às atividades, portanto, somente após a Data Fifa – no melhor do cenário, na segunda semana de setembro. Assim, pode até ficar entre os relacionados para o jogo de volta contra o Vasco, no 11 do próximo mês, no Estádio Nilton Santos.

Reserva, Cuiabano costuma entrar no lugar de Alex Telles durante o segundo tempo dos jogos. Nesta temporada, o lateral registra três gols e cinco assistências.

Botafogo

