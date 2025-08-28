Cruzeiro amplia hegemonia na Arena MRV

Raposa vence pela terceira vez na casa do rival e abre vantagem na Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro largou na frente por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Afinal, a Raposa venceu o Atlético por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final, na Arena MRV, e construiu uma importante vantagem para a partida de volta, no Mineirão, em 11 de setembro. Além disso, ampliou a hegemonia no estádio do rival. Com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Atlético por 2 a 0 e conquistou a sua terceira vitória na Arena MRV, desde a inauguração em 2023. Aliás, a Raposa levou a melhor no primeiro clássico da história do estádio, pelo Brasileirão de 2023. Depois, venceu pela primeira fase do Campeonato Mineiro de 2024.