Cruzeiro amplia hegemonia na Arena MRV

Raposa vence pela terceira vez na casa do rival e abre vantagem na Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Autor
O Cruzeiro largou na frente por uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. Afinal, a Raposa venceu o Atlético por 2 a 0, nesta quarta-feira (27), pelo jogo de ida das quartas de final, na Arena MRV, e construiu uma importante vantagem para a partida de volta, no Mineirão, em 11 de setembro. Além disso, ampliou a hegemonia no estádio do rival.

Com gols de Fabrício Bruno e Kaio Jorge, o Cruzeiro venceu o Atlético por 2 a 0 e conquistou a sua terceira vitória na Arena MRV, desde a inauguração em 2023. Aliás, a Raposa levou a melhor no primeiro clássico da história do estádio, pelo Brasileirão de 2023. Depois, venceu pela primeira fase do Campeonato Mineiro de 2024.

Nos últimos dois jogos na Arena MRV, o Cruzeiro empatou em 2 a 2, pela final do Campeonato Mineiro de 2024, e perdeu por 3 a 0, pelo Brasileirão do mesmo ano. Portanto, o Atlético tem apenas uma vitória sobre a Raposa dentro da própria casa. Sinal que o fator casa, pelo menos no histórico recente, não tem sido um problema para o time celeste.

Com a vitória por 2 a 0, o Cruzeiro pode até perder por um gol de diferença para avançar à semifinal da Copa do Brasil. A Raposa volta a enfrentar o Galo no dia 11, às 19h30 (de Brasília), no Mineirão, pelo jogo de volta das quartas de final.

Cruzeiro

