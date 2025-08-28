Conmebol fará audiências com Independiente e La U antes de definir punições

Reuniões devem ocorrer na próxima terça-feira (2), em Luque, para analisar a situação e entender quais serão as sanções aplicadas aos clubes

A Unidade Disciplinar da Conmebol pretende fazer audiências com representantes de Independiente e Universidad de Chile, na próxima terça-feira (2), às 15h (de Brasília), antes de definir as punições. Afinal, a entidade irá analisar a situação antes de tomar qualquer decisão sobre o confronto entre as torcidas dos dois clubes no duelo, em Avellaneda, pelas oitavas de final da Sul-Americana.

Ambos os clubes entregaram documentos para suas defesas, mas ambos solicitaram reuniões presenciais. A entidade, por sua vez, ainda não definiu a ordem dos ouvintes, mas fará as conversas de forma separada.