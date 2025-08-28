Com Flaco López, do Palmeiras, Argentina anuncia convocados para a Data-Fifa

Em destaque no Palmeiras, o centroavante Flaco López recebeu sua primeira convocação para a seleção principal da Argentina. O técnico Lionel Scaloni anunciou uma lista com 29 jogadores para os próximos confrontos das eliminatórias sul-americanas. Aliás, a atual campeã do mund encara a Venezuela, no Monumental de Núñez, no dia 4 de setembro, e Equador, no Monumental de Guayaquil, no dia 9.

Flaco vive boa fase no Palmeiras, com 17 gols e três assistências nesta temporada, formando dupla de ataque com Vitor Roque. Desde que chegou ao clube em 2022, o atacante teve seu ano mais produtivo em 2024, com 22 gols e sete assistências em 61 jogos. Agora, busca superar esses números em 2025, até agora com 15 gols e três assistências em 41 partidas.