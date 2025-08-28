Chelsea apresenta proposta por Fermín López, mas Barcelona faz jogo duro

Clube inglês oferece 50 milhões de euros, enquanto Barça só aceita liberar o meia de 21 anos por 90 milhões

O Chelsea está decidido a contratar Fermín López. Mesmo sem o aval do jogador até agora, o clube inglês já deu o primeiro passo e enviou uma oferta oficial ao Barcelona: 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) fixos mais bônus, segundo informações do ‘Mundo Deportivo’.

A proposta, no entanto, está muito abaixo do que o Barça espera, e a diretoria catalã não tem intenção de vender o meia de 21 anos, revelado na base do clube. Após o sorteio da Champions, o vice-presidente Rafa Yuste deixou isso claro.

“Fermín tem contrato com o clube e estamos muito contentes com ele”, disse o presidente do Barcelona.

Na última quarta-feira (27), a diretoria já estimava a saída do jogador em pelo menos 70 milhões de euros (R$ 448 milhões). Agora, o valor subiu para 90 milhões de euros (R$ 576 milhões), reforçando a posição do Barcelona de não negociar seu jovem talento.

Ainda assim, o cenário pode mudar caso Fermín aceite a proposta do Chelsea e os ingleses cheguem ao valor pedido pelos espanhóis.