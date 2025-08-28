Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chelsea apresenta proposta por Fermín López, mas Barcelona faz jogo duro

Clube inglês oferece 50 milhões de euros, enquanto Barça só aceita liberar o meia de 21 anos por 90 milhões
Autor Jogada 10
Jogada 10 Autor
O Chelsea está decidido a contratar Fermín López. Mesmo sem o aval do jogador até agora, o clube inglês já deu o primeiro passo e enviou uma oferta oficial ao Barcelona: 50 milhões de euros (R$ 320 milhões) fixos mais bônus, segundo informações do ‘Mundo Deportivo’.

A proposta, no entanto, está muito abaixo do que o Barça espera, e a diretoria catalã não tem intenção de vender o meia de 21 anos, revelado na base do clube. Após o sorteio da Champions, o vice-presidente Rafa Yuste deixou isso claro.

“Fermín tem contrato com o clube e estamos muito contentes com ele”, disse o presidente do Barcelona.

Na última quarta-feira (27), a diretoria já estimava a saída do jogador em pelo menos 70 milhões de euros (R$ 448 milhões). Agora, o valor subiu para 90 milhões de euros (R$ 576 milhões), reforçando a posição do Barcelona de não negociar seu jovem talento.

Ainda assim, o cenário pode mudar caso Fermín aceite a proposta do Chelsea e os ingleses cheguem ao valor pedido pelos espanhóis.

