CBF define data e horário de Botafogo x Mirassol, jogo atrasado do Brasileirão

Dessa forma, o duelo da 12ª rodada deveria ter ocorrido em junho, mas teve que ser adiado por causa da participação do clube carioca no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

A CBF definiu a data e o horário do jogo atrasado entre Botafogo e Mirassol, válido ainda pelo primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Assim, o confronto ocorre no dia 17 de setembro, uma quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Nilton Santos.

A data será na mesma semana das quartas de final da Libertadores, competição em que o Alvinegro deu adeus após revés por 2 a 0 para a LDU, nas oitavas, em Quito.

O Leão, por sua vez, tem enfrentado uma série de adversários de forma inédita por ser um novato na primeira divisão. O outro jogo adiado do time paulista será novamente contra um carioca, o Fluminense, ainda sem data definida.

Por fim, o confronto com o Glorioso trata-se de um confronto direto na briga por uma vaga no G6. Afinal, o time verde e amarelo ocupa a 6ª posição, com 32 pontos, mesma pontuação do Botafogo, que está em 5º lugar.