Cauan Barros vê evolução do Vasco: ‘Praticamente mudou tudo’

“A torcida, claro, está no direito dela. Infelizmente, a gente fez um jogo que a gente não queria. A gente deu o nosso melhor, porém, não foi da forma que pensamos. Graças a Deus a gente pôde mudar o placar, o resultado, a nossa atitude. Então, praticamente mudou tudo. Agora a gente sai aplaudindo e, claro, a torcida tá no direito dela de vaiar e de aplaudir no momento certo”, disse Barros, à TV Globo.

Após empate do Vasco por 1 a 1 em São Januário com o Botafogo , nesta quarta-feira (27), Cauan Barros apontou uma evolução da equipe cruz-maltina em relação à derrota para o Corinthians no fim de semana. Naquela ocasião, o time foi vaiado, e o volante avaliou que “praticamente mudou tudo”.

Barros também comentou sobre oportunidade no time titular do Vasco. Além disso, sobre fazer a dupla de volantes com Jair.

“Aqui dentro de campo é o nosso trabalho, é a nossa função, é a minha característica que dá segurança à zagas, deixar mais um Jair à vontade, que é mais um 8. Eu também faço a 8, mas é mais a característica dele. Então, é deixar ele à vontade também e passar uma segurança para a nossa zaga faz uma diferença muito grande ali pelo meio. Então, é muito gratificante para mim estar voltando e dar essa segurança para o grupo”, destacou.

Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O vencedor avança à semifinal para enfrentar Bahia ou Fluminense. Em caso de nova igualdade, a decisão será definida nos pênaltis.