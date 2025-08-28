Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Botafogo encaminha empréstimo de Kayke ao Fortaleza, de Renato Paiva

Jovem chega ao Leão do Pici após pedido do técnico, com quem trabalhou no Alvinegro no início da temporada, para ganhar experiência
Com a proximidade do fim da janela de transferências, que se encerra no dia 2 de setembro, o Botafogo encaminhou o empréstimo do atacante Kayke, de 19 anos, ao Fortaleza. Assim, o jovem, de 19 anos, foi um pedido do técnico Renato Paiva, com quem trabalhou no Alvinegro nesta temporada. A informação é do portal “ge”.

Revelado nas divisões de base do clube carioca, o jogador chegou aos profissionais nesta temporada e se destacou quando o Glorioso utilizou os atletas do sub-20. Ele, então, estufou a rede em três oportunidades e esteve em campo onze vezes.

Internamente, o Botafogo entende que a negociação é importante para que o jovem tenha oportunidade de atuar em alto nível nesta temporada. Em solo cearense, ele poderá ganhar mais minutagem, com a camisa do Leão do Pici.

O clube viabilizou a negociação após a chegada do espanhol Chris Ramos, que se junta a Arthur Cabral e Mastriani como opções para o setor. Com o aumento na concorrência, preferiu emprestar Kayke para adquirir experiência.

