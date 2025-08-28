Botafogo encaminha empréstimo de Kayke ao Fortaleza, de Renato Paiva

Revelado nas divisões de base do clube carioca, o jogador chegou aos profissionais nesta temporada e se destacou quando o Glorioso utilizou os atletas do sub-20. Ele, então, estufou a rede em três oportunidades e esteve em campo onze vezes.

Internamente, o Botafogo entende que a negociação é importante para que o jovem tenha oportunidade de atuar em alto nível nesta temporada. Em solo cearense, ele poderá ganhar mais minutagem, com a camisa do Leão do Pici.

O clube viabilizou a negociação após a chegada do espanhol Chris Ramos, que se junta a Arthur Cabral e Mastriani como opções para o setor. Com o aumento na concorrência, preferiu emprestar Kayke para adquirir experiência.