Barcelona fatura quase R$ 590 milhões com venda de camisas e produtos oficiais

Clube catalão fecha última temporada com números expressivos após retomada do controle direto sobre o comércio físico e digital / Crédito: Jogada 10

Uma das marcas mais importantes do futebol mundial, o Barcelona alcançou números expressivos na última temporada 2024/25. Assim, a Barça Licensing & Merchandising (BLM), divisão responsável pelo varejo e licenciamento do clube catalão, faturou R$ 588 milhões (108,9 milhões de euros) em receitas. A maior parte dela com venda de camisas e produtos oficiais. De acordo com a agência de notícias EFE., esses números representam um crescimento de 8,6% em relação ao ano anterior. Em especial, itens de colecionador, que chamam a atenção de muitos torcedores.

Ainda segundo a publicação, a retomada do controle direto sobre o comércio físico e digital, que antes era gerido pela Nike, teve papel fundamental no crescimento. O Barça, portanto, voltou a administrar suas lojas e e-commerce, algo importante em uma estratégia mais alinhada com os torcedores e de maior rentabilidade. Linhas de homenagens A Barça Store do Spotify Camp Nou registrou vendas recordes impulsionadas por datas especiais. Entre elas, o 125º aniversário do clube e a linha Barça x Cruyff. Apesar do aumento dos custos logísticos e de pessoal (os gastos com salários chegaram a R$ 69 milhões (12,8 milhões de euros), alta de 13,6%), a publicação ressaltou o desempenho da BLM. Ela conseguiu manter a margem de operação controlada graças à melhoria na gestão de estoques.