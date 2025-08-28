Bahia x Fluminense, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Duelo de tricolores, nesta quinta-feira (28), inicia confronto rumo à semifinal da Copa do Brasil; saiba como chegam os dois times

Nesta quinta-feira (28/8), Bahia e Fluminense encerram a primeira volta das partidas de quartas de final da Copa do Brasil 2025. A ida, afinal, ocorre às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na capital da Bahia. O duelo vale vaga na semifinal do principal mata-mata do Brasil. O clube que chegar lá, aliás, embolsará R$ 9.922.500 de premiação.

A Voz do Esporte já está de prontidão para transmitir o embate, ao vivo, a partir de 18h. Diego Mazur assume a bronca na narração. Mas ele não joga sozinho. Deyvid Xavier garante aqueles comentários sempre pertinentes do encontro dos Tricolores. Por fim, a reportagem fica sob a responsabilidade do intrépido Christopher Henrique.