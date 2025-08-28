Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia sai na frente do Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Luciano Juba marca e define o 1 a 0 dos baianos na Fonte Nova. Agora, basta um empate na volta, no Rio, para avançar à semifinal
Bahia e Fluminense fizeram ótimo jogo na noite desta quinta-feira, 28/8, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo valeu pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, com boas chances para cada lado. Mas quem levou a melhor foi o time baiano. Com um gol de Luciano Juba, no segundo tempo, venceu por 1 a 0. O Tricolor fez um jogo em que se impôs em muitos momentos e saiu lamentando um gol anulado de Serna no primeiro tempo (impedimento por centímetros) e um pênalti que o juiz Raphael Claus marcou, mas cancelou ao ver o VAR, no finzinho.

Com esta vitória, o Bahia abre importante vantagem para o jogo da volta, que será em 10/9, no Maracanã. Basta o empate para ir à semifinal. O vencedor deste duelo enfrenta Vasco ou Botafogo na semifinal. O primeiro jogo entre os cariocas terminou 1 a 1.

Bom primeiro tempo com Fluminense atuante

O Bahia entrou sem Caio Alexandre e Ademir, e com Cauly e Kayky desde o início. O técnico Rogério Ceni apostou em marcação alta e velocidade para tentar envolver o Fluminense e dominar este jogo. Afinal, a vitória em casa seria determinante para uma tranquilidade no jogo da volta, no Rio. Assim, abusando da troca de passes pelo meio com Jean Lucas e Everton Ribeiro, ou velocidade pelos flancos com os laterais Árias e Juba, o Bahia comandou a primeira metade da etapa. E quase marcou em cabeçada de Jean Lucas. Mas ela foi na trave.

O Fluminense, fechado, buscava lançamentos e contra-ataques. Teve a falta de sorte de perder Samuel Xavier aos 11 minutos, machucado (entrou Guga). Mas teve a primeira real oportunidade aos 23. E que chance! Canobbio ganhou no meio, triangulou com Everaldo, tocou para Serna e a sobra ficou exatamente com Canobbio na cara de Ronaldo, na área. Porém, seu o chute foi em cima do goleiro. Que oportunidade!

Esse lance desconcentrou o Bahia. Afinal,  ficou acuado por quatro minutos. Quase foi fatal. Aos 27, Renê cobrou escanteio pela direita, Martinelli subiu e tocou na segunda trave para a cabeçada de Serna no gol. Fluminense 1 a 0? Não. Por centímetros, o atacante estava impedido. Gol anulado. Assim, neste primeiro tempo em que o Bahia foi melhor até os 22 minutos, mas o Flu superior a partir daí, os times foram para o intervalo no 0 a 0.

Bahia leva a melhor no segundo tempo

O Fluminense manteve uma pegada ofensiva na volta do intervalo e teve ótima chance em cabeçada de Everaldo. Desta vez, foi o Bahia que demorou para se ajustar em campo. Mas só foi ter uma chance aos 33: um escanteio da direita encontrou David Duarte desmarcado. A cabeçada encontrou Fábio, que fez ótima defesa. Na sobra, Tiago foi bloqueado.

O lance fez o jogo pegar fogo. E, aos 39, um voleio de Nonato obrigou Ronaldo a fazer a defesa da partida, evitando o gol dos cariocas. Só que, aos 40, um cochilo terrível da defesa do Fluminense foi fatal. Jean Lucas, na sua intermediária de defesa, lançou o lateral Luciano Juba nas costas dos zagueiros. Thiago Silva não chegou, Guga, desesperado para cobrir o buraco, também não. Juba, assim, tocou na saída de Fábio. Gol do Bahia. 

Atrás, o Flu quase empatou pouco depois. Soteldo fez boa jogada pela esquerda e, na área, chutou e Santiago Árias cortou. Como a bola foi em seu cotovelo, o árbitro deu pênalti.  Mas o VAR o chamou e como o lateral do Bahia estava com o braço fechado, penalidade desmarcada. Assim, festa para o Bahia. Está aum empate da semifinal da Copa do Brasil. 

BAHIA 1×0 FLUMINENSE

Quartas de final da Copa do Brasil-2025 – ida
Local: Arena Fonte Nova, Salvador (BA)
Data: 28/08/2025
Gol: Luciano Juba, 39’/2ºT (1-0)
BAHIA: Ronaldo; Santiago Arias, Ramos Mingo, David Duarte e Luciano Juba; Acevedo (Rezende, 49’/2ºT), Jean Lucas e Éverton Ribeiro (Rodrigo Nestor, 25’/2ºT); Cauly (Tiago, 25’/2ºT), Willian José (Lucho Rodríguez, 9’/2ºT) e Kayky (Erick Pulga, 9/2ºT) . Técnico: Rogério Ceni.
FLUMINENSE: Fábio; Samuel Xavier (Guga, 11’/1ºT), Thiago Silva, Freytes e Renê;  Hércules, Martinelli (Bernal, 33’/2ºT) e Nonato (Lucho Acosta, 49’/2ºT); Canobbio, Everaldo (Cano, 33’/2ºT) e Serna (Soteldo, 33’/2ºT). Técnico: Renato Gaúcho.
Árbitro: Raphael Claus (SP)
Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alex Ang Ribeiro (SP)
VAR: Wagner Reway (SC)
Cartões amarelos: Lucho Rodríguez (BAH); Renê (FLU)
Cartões vermelhos: –

