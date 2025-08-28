Bahia sai na frente do Fluminense nas quartas da Copa do Brasil

Luciano Juba marca e define o 1 a 0 dos baianos na Fonte Nova. Agora, basta um empate na volta, no Rio, para avançar à semifinal

Bahia e Fluminense fizeram ótimo jogo na noite desta quinta-feira, 28/8, na Arena Fonte Nova, em Salvador. O jogo valeu pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, com boas chances para cada lado. Mas quem levou a melhor foi o time baiano. Com um gol de Luciano Juba, no segundo tempo, venceu por 1 a 0. O Tricolor fez um jogo em que se impôs em muitos momentos e saiu lamentando um gol anulado de Serna no primeiro tempo (impedimento por centímetros) e um pênalti que o juiz Raphael Claus marcou, mas cancelou ao ver o VAR, no finzinho.

Com esta vitória, o Bahia abre importante vantagem para o jogo da volta, que será em 10/9, no Maracanã. Basta o empate para ir à semifinal. O vencedor deste duelo enfrenta Vasco ou Botafogo na semifinal. O primeiro jogo entre os cariocas terminou 1 a 1.

Bom primeiro tempo com Fluminense atuante

O Bahia entrou sem Caio Alexandre e Ademir, e com Cauly e Kayky desde o início. O técnico Rogério Ceni apostou em marcação alta e velocidade para tentar envolver o Fluminense e dominar este jogo. Afinal, a vitória em casa seria determinante para uma tranquilidade no jogo da volta, no Rio. Assim, abusando da troca de passes pelo meio com Jean Lucas e Everton Ribeiro, ou velocidade pelos flancos com os laterais Árias e Juba, o Bahia comandou a primeira metade da etapa. E quase marcou em cabeçada de Jean Lucas. Mas ela foi na trave.

O Fluminense, fechado, buscava lançamentos e contra-ataques. Teve a falta de sorte de perder Samuel Xavier aos 11 minutos, machucado (entrou Guga). Mas teve a primeira real oportunidade aos 23. E que chance! Canobbio ganhou no meio, triangulou com Everaldo, tocou para Serna e a sobra ficou exatamente com Canobbio na cara de Ronaldo, na área. Porém, seu o chute foi em cima do goleiro. Que oportunidade!

Esse lance desconcentrou o Bahia. Afinal, ficou acuado por quatro minutos. Quase foi fatal. Aos 27, Renê cobrou escanteio pela direita, Martinelli subiu e tocou na segunda trave para a cabeçada de Serna no gol. Fluminense 1 a 0? Não. Por centímetros, o atacante estava impedido. Gol anulado. Assim, neste primeiro tempo em que o Bahia foi melhor até os 22 minutos, mas o Flu superior a partir daí, os times foram para o intervalo no 0 a 0.