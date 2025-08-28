Atlético faz reunião e debate futuro de Cuca

Diretoria avalia trabalho e demissão não está descartada. Situação deve ser resolvida nas próximas horas / Crédito: Jogada 10

A derrota para o Cruzeiro no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil aumentou a pressão sobre o técnico Cuca. Dessa forma, a diretoria do Atlético se reuniu nesta quinta-feira (28) para debater o futuro do treinador. Portanto, a demissão não está descartada e pode ocorrer nas próximas horas. A informação foi divulgada primeiramente pelo “ge” e confirmada pelo Jogada10. A reunião na manhã desta quinta contou com a presença do presidente Sérgio Coelho e dos membros da SAF, como Rubens Menin, Rafael Menin, Renato Salvador e Ricardo Guimarães. Além disso, também estiveram presentes o executivo de futebol Paulo Bracks e o diretor Victor. Contudo, nenhuma decisão foi tomada.