Arthur expõe sentimento ao retornar ao Grêmio: ‘Sensação de voltar para casa’

Volante retorna ao Brasil após sete anos na Europa com o intuito de recuperar o futebol que apresentou quando defendia o Imortal / Crédito: Jogada 10

O Grêmio confirmou a volta do meia Arthur Melo nesta quinta-feira (28). O retorno ao clube que o revelou ocorre depois de sete temporadas no futebol europeu. Inclusive, a intenção do atleta é retomar o futebol que ele performava na época em que era jogador do Imortal, entre 2016 e 2018. Neste período, ele integrou o elenco que foi campeão da Copa do Brasil e da Libertadores. Em sua missão de recuperar o melhor nível do seu futebol, ele percebeu a necessidade em refazer conexões. Por isso, o desejo em voltar ao Brasil e se reaproximar do torcedor do Tricolor gaúcho. Ele admitiu que a recepção de alguns torcedores em sua chegada a Porto Alegre foi uma resposta.

“Falei do meu interesse em retornar para o Grêmio. É a sensação de voltar para casa. Todo o carinho que eu recebi, desde o Instagram, mensagens, até na chegada. Eles sabem, mas eu também quero falar que aqui é recíproco. Acho que também uma das decisões para voltar é por esse carinho que eu tenho deles. Queria voltar a sentir esse carinho, queria me sentir de volta em casa e aqui estou”, detalhou em entrevista à Grêmio TV. Arthur considera que o período em que atuou na Europa lhe permitiu amadurecer em diversos aspectos da sua vida. “Acho que hoje volto como realmente um homem muito mais maduro. Acho que é muito mais maduro em tudo, desde a questão profissional, tática, fisicamente, leitura de jogo”, afirma o volante.