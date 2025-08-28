Após retomar minutagem, Carbonero deve voltar a ser titular do Internacional

Após se recuperar de contusão muscular, atacante voltou a ser opção no banco e pode estar nos 11 iniciais do Colorado contra o Fortaleza / Crédito: Jogada 10

O atacante Carbonero entrou em uma fase de retomada de ritmo de jogo no Internacional após se recuperar de uma lesão muscular na coxa esquerda. O colombiano ganhou minutos nos dois últimos compromissos do Colorado. Deste modo, com um intervalo maior entre os compromissos, o técnico Roger Machado espera que o atacante esteja melhor fisicamente. Assim, o seu plano é recolocar o jogador entre os titulares contra o Fortaleza. Carbonero permaneceu entre os 11 iniciais até o primeiro jogo contra o Fluminense, pelas oitavas de final da Copa do Brasil. Neste embate foi que o camisa 7 sofreu a contusão muscular e precisou deixar o campo no intervalo. Em seguida, o departamento médico do Inter intensificou um tratamento para voltar a ter o atacante disponível.

Depois de 14 dias, ele voltou à lista de relacionados para a partida de volta das oitavas de final da Libertadores contra o Flamengo. Na ocasião, aliás, o atacante começou na reserva e atuou por cerca de 30 minutos na segunda etapa. No jogo seguinte, o roteiro foi semelhante. Ele também foi uma opção na reserva na derrota para o Cruzeiro e esteve em campo por 26 minutos no segundo tempo. Preparação do Internacional A comissão técnica do Colorado ainda não utilizou os treinos para montar uma potencial equipe titular. Portanto, há uma indefinição na vaga de quem Carbonero pode entrar nos 11 iniciais. A tendência é de que seja no lugar de Wesley, que passa por má fase. Roger Machado conta com mais três atividades para escolher qual será a composição de sua equipe que começará a próxima partida, bem como quem deixará o time para a entrada do colombiano. Outro potencial retorno é o do volante Thiago Maia.