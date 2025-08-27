Vojvoda comanda trabalho tático no Santos, mas ainda com a ausência de Neymar

Técnico conversa com o elenco, mas ainda não contou com seu camisa 10, que não participou do treino do Peixe nesta quarta-feira (27)

Sem poder contar com Neymar, que se recupera fisicamente, o técnico Juan Pablo Vojvoda segue seu trabalho no comando do Santos, no CT Rei Pelé, dias antes da estreia. Assim, o comandante já começa a ensaiar o esquema que levará a campo no domingo (31), às 16h (de Brasília), contra o Fluminense, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Dessa forma, o argentino comandou uma atividade tática para promover ajustes na equipe, segundo informações do portal “ge”. O profissional quer aproveitar esse primeiro momento para conhecer o elenco e terá mais três dias de treinos até o confronto com o Tricolor.