Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Gigantes cariocas iniciam briga por vaga nas semifinais desta edição da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em São Januário
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os donos da casa passam por um momento difícil. Os visitantes também têm suas instabilidades, porém, navegam em rios com menos águas turvas em relação ao rival. O reencontro será no dia 11/9, no Estádio Nilton Santos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Ricador Froede narra o clássico, enquanto  Deyvid Xaxier comenta e o intrépido Will Ferreira reporta.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

botafogo Vasco

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar