Vasco x Botafogo, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Gigantes cariocas iniciam briga por vaga nas semifinais desta edição da Copa do Brasil, nesta quarta-feira, em São Januário

Nesta quarta-feira (27), às 21h30, em São Januário, Vasco e Botafogo se enfrentam pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os donos da casa passam por um momento difícil. Os visitantes também têm suas instabilidades, porém, navegam em rios com menos águas turvas em relação ao rival. O reencontro será no dia 11/9, no Estádio Nilton Santos.

A Voz do Esporte, como não poderia ser diferente, acompanha a peleja, ao vivo, a partir de 20h. Ricador Froede narra o clássico, enquanto Deyvid Xaxier comenta e o intrépido Will Ferreira reporta.