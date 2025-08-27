Vasco e Botafogo empatam, e decisão fica para o Nilton Santos

Vasco e Botafogo empatam, e decisão fica para o Nilton SantosGlorioso saiu na frente do placar com Arthur Cabral, mas o Gigante da Colina buscou o empate com Jair
A decisão ficou para a partida de volta. Em jogo agitado, Vasco e Botafogo empataram por 1 a 1, nesta quarta-feira (27), em São Januário, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, e deixaram tudo em aberto para o duelo do dia 11 de setembro, no Nilton Santos. O Glorioso começou melhor e saiu na frente do placar com Arthur Cabral, mas o Gigante da Colina reagiu e empatou com Jair.
Vasco e Botafogo voltam a se enfrentar no dia 11 de setembro, às 21h30 (de Brasília), no Nilton Santos, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O vencedor avança à semifinal para enfrentar Bahia ou Fluminense. Em caso de nova igualdade, a decisão será definida nos pênaltis. Antes, o Glorioso recebe o Bragantino, sábado (30), às 18h30, no Nilton Santos, pela 22ª rodada do Brasileirão, enquanto o Cruz-Maltino visita o Sport, domingo (31), às 20h30, na Ilha do Retiro.
Botafogo sai na frente, mas Vasco reage
O clássico começou agitado em São Januário. Mesmo jogando fora de casa, o Botafogo não se intimidou com a pressão da torcida vascaína e começou melhor. Dessa forma, o time alvinegro controlou as ações iniciais e explorava bem os espaços pelo lado esquerdo com Alex Telles. Assim, o Glorioso encontrou o caminhou as redes. Após belo cruzamento do camisa 13, Arthur Cabral escorou forte, sem chance para Léo Jardim, e abriu o placar aos sete minutos. Fogão 1 a 0.
O Vasco não se abateu com o gol sofrido. Empurrado pela torcida, o Cruz-Maltino conseguiu se encontrar em campo e equilibrou as ações, mas sentia dificuldades para encontrar espaço. O jeito, portanto, foi a bola aérea. Assim, empatou aos 16 minutos. Após cobrança de escanteio, Nuno Moreira pegou a sobra e cruzou, Marlon Freitas desviou para trás e acabou dando assistência para Jair empurrar para o gol vazio. Tudo igual no Caldeirão: 1 a 1.
O Botafogo recuou demais e sentiu o gol. Depois disso, só levou perigo em chance com Barboza, aos 30 minutos, mas Léo Jardim defendeu. Por outro lado, o Vasco cresceu após empatar o clássico. Rayan teve chance aos 27, assim como Philippe Coutinho seis minutos depois. Já nos minutos finais, Vegetti teve a sua primeira grande chance, mas John defendeu a finalização de cabeça do pirata.
Jogo permanece equilibrado e decisão fica para o Nilton Santos
O Vasco voltou para a etapa final assim como terminou o primeiro tempo. Assim, o Gigante da Colina controlou as ações desde o primeiro minuto e, logo no primeiro lance, quase virou o placar. Na sua primeira participação na partida, Puma Rodríguez cruzou na área, Philippe Coutinho bateu e John defendeu no susto. No rebote, Rayan carimbou o travessão. A sobra ainda voltou para a joia vascaína, que arriscou mais uma vez e acertou Marlon Freitas, com o braço aberto. Contudo, a arbitragem entendeu que não houve pênalti.
Nos primeiros 10 minutos, o Vasco pressionou o Botafogo. Rayan tentou de cabeça, aos sete, mas John defendeu. O goleiro alvinegro teve outra boa aparição quando Jair deixou Vegetti de frente para o gol, aos oito. No minuto seguinte, Puma Rodríguez ganhou disputa com Alex Telles na área, girou o corpo e chutou no canto, mas John, atento, fez outra grande defesa.
Depois da pressão inicial do Vasco, o Botafogo começou a equilibrar as ações a partir dos 20 minutos, quando o time passou por mudança na estrutura com a entrada de Savarino. Kaio, de cabeça, teve a primeira grande chance alvinegra, aos 21, mas Léo Jardim espalmou. Alex Telles tentou de falta, aos 27, mas mandou por cima. Na parte final, as equipes passaram por mudanças e diminuíram o ritmo. Assim, o empate persistiu até o apito final.
VASCO 1 x 1 BOTAFOGO
Jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil
Local: São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 27/08/2025
Gols: Arthur Cabral, 7’/1ºT (0-1); Jair, 16’/1ºT (1-1)
VASCO: Léo Jardim; Paulo Henrique (Puma Rodríguez, 0’/2ºT), Hugo Moura, Lucas Freitas e Lucas Piton; Jair, Barros (Thiago Mendes, 45’/2ºT) e Philippe Coutinho (Andrés Gómez, 27’/2ºT); Nuno Moreira (David, 27’/2ºT), Rayan (Estrella, 37’/2ºT) e Vegetti. Técnico: Fernando Diniz
BOTAFOGO: John; Vitinho, Kaio Pantaleão, Barboza e Alex Telles (Marçal, 34’/2ºT); Danilo, Marlon Freitas (Allan, 34’/2ºT), Artur (Newton, 31’/2ºT) e Montoro (Matheus Martins, 31’/2ºT); Arthur Cabral e Chris Ramos (Savarino, 13’/2ºT). Técnico: Davide Ancelotti
Árbitro: Anderson Daronco (RS)
Auxiliares: Rodrigo Figueiredo Henrique Correa (RJ) e Victor Hugo Imazu dos Santos (PR)
VAR: Rodolpho Toski Marques (PR)
Cartões amarelos: Hugo Moura e Vegetti (VAS); Marçal, Marlon Freitas, Danilo e Arthur Cabral (BOT)