Show pode tirar Palmeiras x Vasco do Allianz Parque; saiba detalhes

Confronto de outubro pode ser transferido para a Arena Barueri por conta da complexa logística para desmontar o palco do evento / Crédito: Jogada 10

O jogo entre Palmeiras e Vasco, pelo Brasileirão, pode não ocorrer no Allianz Parque. A partida, marcada para o dia 1º de outubro, corre o risco de mudar de local. O motivo é a realização de um grande show do rapper Kendrick Lamar no estádio na véspera. A complexa logística para desmontar o palco do evento é o problema. A Arena Barueri, portanto, surge como uma alternativa para o confronto. A CBF, de fato, detalhou a tabela do campeonato nesta última terça-feira (26). O jogo contra o Vasco ficou marcado para uma quarta-feira, dia 1º de outubro. Na noite anterior, no entanto, o estádio receberá o show do artista norte-americano. O curto espaço de tempo entre os dois grandes eventos, então, gerou todo o impasse.