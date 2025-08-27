Semana livre dá fôlego ao São Paulo para ajustes e recuperação de lesionados

Tricolor terá quatro dias de treinos, tempo raro no calendário, para testar opções ofensivas, acelerar a adaptação de Tolói e esvaziar DM

A principal indefinição está na lateral esquerda. Wendell, que sofreu lesão na parte posterior da coxa no fim de julho, pode ter condições de retornar já neste período. Seu substituto, Enzo Díaz, está suspenso contra o Cruzeiro. Isso aumenta a expectativa pelo retorno do titular. Caso ele não esteja pronto, Crespo terá de avaliar alternativas: Patryck, já utilizado na função, o recém-promovido Nicolas, ou até improvisações no setor.

Pela primeira vez desde a retomada do Campeonato Brasileiro, após a pausa para o Mundial Clubes, o São Paulo terá uma semana inteira apenas de treinamentos. O período será fundamental para que o técnico Hernán Crespo encontre soluções diante dos desfalques, encaixe reforços e acompanhe de perto a recuperação de atletas importantes.

Na zaga, a situação de Arboleda inspira mais cautela. O equatoriano, lesionado em agosto, ainda está em estágio anterior de recuperação em relação a Wendell e deve demorar mais para ficar à disposição. Por outro lado, a semana livre ajuda a acelerar a adaptação de Rafael Tolói, reforço que já treina com o grupo há duas semanas e pode estrear em breve.

Crespo tem problemas no ataque

Se a defesa ganha reforços, o ataque preocupa. André Silva sofreu uma lesão grave e deve perder o restante da temporada. Com isso, o único centroavante de ofício à disposição é Dinenno. Assim, Crespo terá de usar os treinos para testar formações alternativas.

No meio, o panorama é menos dramático. Apesar de Marcos Antônio estar no DM, Pablo Maia mostra evolução física, Rodriguinho vive bom momento e Luan tem a confiança da comissão técnica. Alisson, porém, com dores no quadril, deve voltar apenas após a Data Fifa.

Contudo, mesmo com tantas incertezas, o tempo se torna um trunfo raro para Crespo, que poderá ajustar setores, dar rodagem a jovens da base e preparar a equipe para o desafio diante do Cruzeiro, no Morumbis.