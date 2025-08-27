Santos se movimenta no mercado e mira três reforços para iniciar era Vojvoda

O nome mais próximo de ser anunciado é o do zagueiro Tomás Palacios, de 22 anos, emprestado pela Inter de Milão por uma temporada, com opção de compra ao término do vínculo. Ele deve ser o primeiro reforço confirmado da nova era santista.

A diretoria do Santos trabalha nos bastidores para dar ao técnico Juan Pablo Vojvoda um elenco mais competitivo já nos primeiros jogos de sua gestão. Apresentado oficialmente na última terça-feira, o treinador argentino deve receber até três reforços nesta reta final de janela de transferências, que se encerra em 2 de setembro.

Além de Palacios, o Peixe tenta avançar em negociações com o volante Rômulo, atualmente no Tigres-MEX. O Santos já apresentou uma proposta de cerca de US$ 5,5 milhões (aproximadamente R$ 30 milhões), mas o clube mexicano resiste, já que o ex-jogador do Internacional tem sido titular da equipe. A versatilidade do meio-campista, que também pode atuar como lateral-direito, agrada à comissão técnica.

A terceira frente aberta no mercado é a busca por um atacante de peso. O clube procura uma opção que se encaixe no orçamento e seja capaz de disputar imediatamente a titularidade. A indefinição na posição é evidente. Afinal, Tiquinho Soares e Deivid Washington não se firmaram, enquanto o jovem Luca Meirelles negocia transferência para o Shakhtar Donetsk.

Mais espaço para os jovens da base

Paralelamente às movimentações no mercado, Vojvoda já deixou claro que pretende apostar nos jovens do clube, mantendo a tradição dos Meninos da Vila. Aliás, em sua apresentação, o treinador falou sobre a importância da base no processo de reformulação do Santos.

“Sabemos que historicamente o Santos é a base. Sempre quando estava em outros clubes, não só no Brasil, há meninos que jogam com 17 ou 18 anos. É cultura. Quando falei da essência, falei dessa essência. Um garoto em outro clube precisa passar por processo até chegar a 20, 21 anos. No Santos, esse processo está com 17 ou 18 anos e ele está pronto”, disse o argentino.