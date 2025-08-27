Próximas etapas depois de Marcelo Marques abandonar eleição do Grêmio

Formalização do registro das chapas na eleição do Imortal termina na próxima sexta (29). A eleição deve ocorrer na segunda metade de novembro / Crédito: Jogada 10

O empresário Marcelo Marques provocou um contexto de imprevisibilidade para a eleição presidencial do Grêmio após comunicar a sua desistência. Afinal, entre os pré-candidatos, ele era o favorito a assumir o próximo mandato. Antes mesmo disso, precisará cumprir outras formalidades, com foco na votação para a nova composição do Conselho Deliberativo. Ao todo, o clube ficará responsável por promover três fases do processo eleitoral. Inclusive, o período para a inscrição das chapas interessadas em disputar as votações termina na próxima sexta-feira (29). As eleições para o Conselho Deliberativo envolverão a equivalência. Os integrantes das chapas que atingirem ao menos 15% dos votos considerado válidos vencerão a concorrência.

O evento com o intuito de promover a renovação em parte do Conselho Deliberativo está programada para ocorrer no dia 27 de setembro. Os votos poderão ser feitos de maneira presencial na Arena ou pela internet. Depois da esta etapa, é que os preparativos para a eleição presidencial começarão. A publicação do edital é o primeiro movimento e provavelmente ocorrerá no início de novembro. Recomendações para torcedores do Grêmio votarem De acordo com o estatuto do Grêmio, a eleição presidencial deve ocorrer na segunda metade de novembro. Os candidatos que receberem mais de 20% dos votos entre os 343 conselheiros com condições de participar disputarão uma espécie de segundo turno. Caso apenas um concorrente alcance esta porcentagem na eleição, vencerá a disputa para se tornar presidente. Os conselheiros que decidirem utilizar o método remoto para votar precisarão acessar o site votação.gremio.net, usar o CPF ou a sua matrícula, senha e código que receberão no celular cadastrado, que precisará ser usado de maneira individual, através do SMS ou WhatsApp.