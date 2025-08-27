Pedro reage após polêmica e vive melhor fase no Flamengo

Atacante soma seis gols em três jogos, passou dos 100 no Maracanã e entrou na briga pela artilharia do Brasileirão / Crédito: Jogada 10

Pedro vive uma fase iluminada no Flamengo. O atacante marcou seis gols nos últimos três jogos e voltou a ser protagonista no ataque rubro-negro. O camisa 9 tem transformado as chances em bola na rede, seja no oportunismo ou em lances de técnica refinada, como o golaço com direito a elástico na goleada sobre o Vitória. A boa fase começou após a polêmica de julho, quando o técnico Filipe Luís criticou publicamente sua postura nos treinos. Desde então, Pedro marcou sete vezes em dez partidas, superando o que havia feito antes na temporada, quando somava apenas cinco gols em 17 jogos após retornar da grave lesão no joelho.

Números de Pedro em 2025: Antes da polêmica: 5 gols em 17 jogos. Depois da polêmica: 7 gols em 10 jogos. Além disso, se somar as assistências, o camisa 9 tem oito participações em gols antes e oito depois, mas a diferença está no ritmo. Isto porque a marca recente foi alcançada em menos da metade do número de partidas. O ápice veio na goleada por 8 a 0 sobre o Vitória, quando Pedro anotou um hat-trick e passou de 100 gols no Maracanã. O desempenho também o colocou de vez na corrida pela artilharia do Brasileirão. Isto porque hoje o atacante está a cinco gols de Kaio Jorge, do Cruzeiro.