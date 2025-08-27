Marcelo Marques desiste de candidatura à presidência do Grêmio

Empresário e favorito à eleição abre mão da disputa eleitoral, mas vai manter atuação em projetos estratégicos do clube

O Grêmio recebeu nesta quarta-feira (27) uma notícia inesperada: Marcelo Marques anunciou que não será mais candidato à presidência do clube. A decisão ocorre a poucas semanas das eleições e altera a dinâmica da corrida pelo comando da instituição.

“Meu foco agora é garantir a estabilidade e o planejamento do Tricolor. Evitando que a disputa eleitoral comprometa projetos em andamento”, afirmou, acrescentando que deseja “ficar de fora da política”.

Proprietário da Marquespan e considerado favorito após a aquisição do estádio do clube, Marcelo destacou que, desde que surgiu como possível presidente, passou a sentir com ainda mais intensidade as derrotas do Grêmio, o que também pesou em sua decisão de desistir da candidatura.

Apesar de abrir mão da presidência, Marques seguirá envolvido em projetos estratégicos e consultorias, mantendo influência nas decisões sobre planejamento e desenvolvimento do futebol profissional e das categorias de base.

Assim, com a eleição se aproximando, a atenção agora se volta para os demais candidatos e para os impactos que a ausência de Marques terá nos acordos. Além disso, as alianças dentro do Conselho Deliberativo do clube também podem ganhar um peso maior.