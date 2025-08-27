Leonardo Jardim brinca sobre Fabrício Bruno: ‘Aquele gol eu não ensinei’

Comandante do Cruzeiro credita a pintura do zagueiro à sua qualidade e destaca o trabalho tático que resultou no segundo gol da vitória / Crédito: Jogada 10

O técnico Leonardo Jardim analisou a grande vitória do Cruzeiro sobre o rival Atlético. O time venceu o clássico por 2 a 0, na Arena MRV, nesta quarta-feira (27). O resultado, aliás, foi válido pela Copa do Brasil. O comandante português, então, exaltou a melhora do time no segundo tempo. Ele, contudo, brincou ao falar do golaço de Fabrício Bruno, creditando o lance ao “talento individual”. O treinador, de fato, fez uma análise bastante equilibrada da partida. Ele viu um primeiro tempo de muita disputa e poucas chances para os dois lados. Na segunda etapa, no entanto, o time celeste conseguiu se impor e construir o placar.

“A primeira parte foi mais equilibrada (…) Na segunda parte, eu acredito que o Cruzeiro melhorou e conseguiu a vantagem”, disse Jardim. Leonardo Jardim brinca sobre golaço de Fabrício Bruno O primeiro gol da partida, um chute forte de fora da área, mereceu um comentário especial. O técnico, em tom de brincadeira, disse que não teve participação no lance. “Eu parabenizei o Fabrício pelo gol. Eu disse muitas coisas (aos jogadores), mas aquele gol eu não o ensinei, aquele arremate foi um talento individual dele (risos)”, avaliou Jardim. Já o segundo gol, marcado por Kaio Jorge, foi fruto de muito trabalho, segundo o técnico. Ele exaltou a grande evolução da equipe neste tipo de jogada: