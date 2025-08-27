Jean Lucas é convocado por Ancelotti para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias

Meio-campista do Bahia vai substituir Joelinton, que se lesionou no último final de sema. Alex Sandro também é desfalque, mas não terá reposição / Crédito: Jogada 10

A CBF anunciou nesta quarta-feira (28/7) a convocação de Jean Lucas, do Bahia, para os dois últimos compromissos da Seleção Brasileira nas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2026. O meia chega para substituir Joelinton, do Newcastle, cortado após sofrer lesão em sua última partida pela Premier League. Jean Lucas vive grande fase no Bahia. Assim, chega para reforçar o setor de meio-campo nos duelos contra Chile e Bolívia, que marcam o encerramento da participação da Seleção nesta etapa das Eliminatórias.