Héctor Hernández desabafa sobre afastamento e instabilidade no Corinthians

Sem espaço com Dorival, atacante espanhol diz que não recebeu justificativa para treinar separadamente e critica turbulências políticas no clube / Crédito: Jogada 10

O atacante Héctor Hernández quebrou o silêncio após ser afastado dos treinos do elenco principal do Corinthians. Em entrevista ao jornal espanhol Marca, o jogador revelou surpresa com a decisão e garantiu que o clube não apresentou motivos para o seu afastamento. “Não houve justificativa nenhuma. Mas no momento certo, que eu creio que vai chegar, falarei e darei explicações de tudo o que aconteceu e pronto”, disse o centroavante, que tem contrato válido até dezembro de 2026, mas está fora dos planos do técnico Dorival Júnior.

Desde a semana passada, Hernández passou a treinar em horários distintos dos demais atletas. Apesar da indefinição sobre seu futuro, o atacante afirmou que mantém o foco no dia a dia. “Vamos ver o que acontece. Eu sigo com a mesma motivação de sempre. No fim, o futebol é assim: estamos sempre em constante movimento. Tenho um contrato agora com o Corinthians. Estou centrado aqui e é isso. Vamos ver o que acontece neste mercado. Estou tranquilo”, completou. ‘Há algo que está falhando no clube’ Durante a entrevista, o jogador também fez críticas ao momento político e administrativo do Corinthians. Para ele, a falta de estabilidade extracampo interfere diretamente no rendimento da equipe. “Dá pena. Você percebe que aqui não está bem: há algo que está falhando no clube. Não sei o quê, mas algo está errado, porque a situação não é instável”, afirmou o espanhol, antes de detalhar o impacto do ambiente turbulento: