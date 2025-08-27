Grimsby faz história, elimina United em pênaltis ‘intermináveis’ e avança na Copa da Liga Inglesa

Após empate heroico em 2 a 2 no tempo normal, equipe da quarta divisão inglesa vence por 12 a 11 nos pênaltis e tira o gigante da competição / Crédito: Jogada 10

O Grimsby fez história nesta quarta-feira (27). O pequeno time da quarta divisão da Inglaterra eliminou o Manchester United da Copa da Liga Inglesa ao vencer nos pênaltis por 12 a 11, após empate em 2 a 2 no tempo normal, em casa, pela segunda rodada da competição. A equipe portou-se bem durante todo o jogo e viu o gigante sucumbir diante de um péssimo futebol, o que pode pesar sobre o já pressionado técnico Rúben Amorim. Vernam e Warren marcaram, com Mbeumo e Maguire deixando tudo igual. Os Red Devils voltam a campo no próximo sábado (30), quando recebem o Burnley em Old Trafford, pela terceira rodada da Premier League. A equipe não começou bem a competição e soma apenas um ponto em dois jogos, na 16ª colocação.

O Estádio Blundell Park, com capacidade para 8,5 mil pessoas, estava lotado de torcedores do time da casa, que fica na pequena Cleethorpes, uma cidade vizinha a Grimsby. A torcida não parava de cantar e apoiar contra um gigante em seus domínios. Fora de qualquer competição europeia por conta da péssima temporada passada, o Manchester United poupou alguns jogadores contra o pequeno Grimsby Town, da quarta divisão. O capitão Bruno Fernandes e Casemiro ficaram no banco, e jogadores como Diallo e Mainoo ganharam uma chance entre os titulares. Manchester United faz péssimo primeiro tempo No primeiro tempo, a disparidade entre as equipes não ficou evidente, com o Manchester United fazendo uma partida para se esquecer, com muitos erros e espaços dados na defesa. O Grimsby Town nada tinha a ver e abriu o placar aos 21 minutos. Diallo perdeu a bola, que chegou até Burns pela direita. O jogador inverteu o jogo para Vernam, que teve tempo para dominar na área e bater. Onana foi mal no lance e não evitou o gol. Oito minutos depois, o segundo gol. Após cruzamento de Vernam, Onana saiu muito mal e Warren só empurrou para o gol. Falha incrível do goleiro do United. Um adendo: se tivesse VAR, o gol seria anulado, pois a bola pegou no braço do jogador do time da casa. No fim da etapa, Sesko teve a melhor chance para o gigante de Manchester, mas Pym fez boa defesa.