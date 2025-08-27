Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Goleiro que eliminou o Manchester United na Copa da Liga admite ser torcedor do clube

Diabos Vermelhos se despedem da competição ainda na segunda rodada após perder disputa de pênaltis para equipe da quarta divisão
O Manchester United já protagonizou seu primeiro vexame ainda no começo da atual temporada. Isso porque, os Diabos Vermelhos deram adeus à Copa da Liga ainda na segunda rodada. A eliminação ocorreu após uma derrota em disputa de pênaltis para o Grimsby, equipe da Quarta Divisão.

Após o embate, o goleiro Christy Pym, demonstrou sinceridade ao afirmar que não estava totalmente satisfeito com a classificação do Grimsby.

“Sou torcedor do Manchester United, então também estou meio furioso”, admitiu o arqueiro.

Um dos autores dos gols da equipe da quarta divisão sobre o Manchester United no tempo normal, Charles Vernam, detalhou o momento de apreensão com a disputa de pênaltis.

“Não que eu não confiasse nesse homem (Christy), mas claro que a situação se torna nervosa, quando isso só continuava e você não sabe. Nós marcamos um e, então você pensa que tems uma chance, e alguns dos pênaltis deles eles eram inacreditáveis. Por isso, é uma sensação incrível, como uma experiência que viverá para sempre”, justificou.

Goleiro brilha contra o United

Na sequência, Christy expôs como foi a disputa de 24 penalidades do ponto de visa dos goleiros e em sua avaliação, seu desempenho poderia ter sido superior.

“Deveria ter me saído melhor, certo? Nós nos reunimos ontem com o treinador de goleiros Steve para analisar os pênaltis, só por precaução. Como a disputa continuava se prolongando, se tornou um pouco frustrante. Mas, eu fiz uma defesa e os meninos fizeram o resto, então foi brilhante”, complementou o Pym.

O goleiro ajudou o Grimsby a se classificar ao defender o pênalti do atacante brasileiro Matheus Cunha. Na última cobrança, Mbeubo acerto o travessão e carimbou a eliminação do United. O compromisso seguinte do time de Manchester será pela Premier League, quando enfrentará o Burnley, pela terceira rodada do torneio, às 11h, no Old Trafford, no próximo sábado (30).

