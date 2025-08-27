Fluminense terá força máxima para jogo contra o Bahia

Thiago Silva não entra em campo desde o dia 2 de agosto, na vitória sobre o Grêmio por 2 a 1. O zagueiro está recuperado de uma lesão grau dois no músculo posterior da coxa direita e passou a treinar com o elenco na semana passada.

O Fluminense desembarcou em Salvador, onde enfrentará o Bahia pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Os zagueiros Thiago Silva e Ignácio, que estão recuperados de lesões, são as principais novidades do Tricolor para o duelo desta quinta-feira, às 19h30, na Arena Fonte Nova. Além deles, o volante Otávio, que não atua por quatro meses, também volta a ser opção. O técnico Renato Gaúcho, aliás, não tem nenhum jogador no departamento médico.

Além dele, Ignácio também está à disposição do técnico Renato Gaúcho. A última partida do defensor pelo Fluminense foi contra o Palmeiras, na derrota por 2 a 1, no dia 23 de julho. Ele, afinal, teve uma lesão grau 2 no ligamento colateral medial do joelho direito.

Otávio volta a ser opção

Por fim, Otávio sofreu uma lesão no tendão de Aquiles da perna direita. A previsão de volta era somente no fim da temporada. No entanto, o volante te rápida evolução e está à disposição para o duelo desta quinta-feira. Ele comentou sobre o retorno e diz que volta ainda mais forte.

“Foi difícil. Tinha um objetivo muito grande, que era participar do Mundial, representar o Fluminense. Graças a Deus fizemos uma grande campanha. Queria estar em campo cada vez que a gente avançava, trabalhava cada vez mais forte para voltar o quanto antes. Tem coisas que fogem do nosso controle, sempre me cuidei muito, mas eu falo, essa foi uma lesão com propósito divino para que eu pudesse evoluir em muitas áreas da minha vida, não somente na minha profissão, que é o futebol, mas também na minha vida familiar, vida pessoal. Então tenho certeza que foi um período, de quatro meses e meio, de muito aprendizado, muita evolução espiritual e pode ter certeza que estou voltando muito mais forte”, disse ao Jornada 1902.