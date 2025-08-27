Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense escolhe chapa da situação para eleição; veja nomes

Mattheus Montenegro foi o escolhido para buscar a reeleição do atual grupo gestor do clube, liderado por Mário Bittencourt. Oposição se divide
No fim da temporada, os sócios do Fluminense vão escolher o novo presidente para o próximo triênio 2025-2028. Atual vice-presidente, Matheus Montenegro será candidato a eleição presidencial do clube tricolor. Em anúncio feito nesta quarta-feira (27), ele concorrerá a sucessão de Mário Bittencourt. Ricardo Tenório foi escolhido como candidato a vice-geral. A oposição ainda se divide em pré-candidaturas.

A votação está marcada para a segunda quinzena de novembro. Advogado e atual vice-presidente geral, Matheus Montenegro foi representante do clube em temas como Regime Centralizado de Execução (RCE) e o projeto de lei geral do esporte (SAF).

Ainda não há um consenso para o candidato de oposição, mas existe um favorito. Ademar Arrais surge como a figura para concorrer às eleições. Além dele, o jornalista Ricardo Mazella e o ex-presidente da Unimed, Celso Barros também lançaram suas pré-candidaturas.

Para concorrer à presidência do Fluminense, é preciso 200 fichas de sócios para ter a candidatura oficial. Dessa forma, alguns pré-candidatos devem desistir do pleito.

