Fluminense escolhe chapa da situação para eleição; veja nomes

Mattheus Montenegro foi o escolhido para buscar a reeleição do atual grupo gestor do clube, liderado por Mário Bittencourt. Oposição se divide

No fim da temporada, os sócios do Fluminense vão escolher o novo presidente para o próximo triênio 2025-2028. Atual vice-presidente, Matheus Montenegro será candidato a eleição presidencial do clube tricolor. Em anúncio feito nesta quarta-feira (27), ele concorrerá a sucessão de Mário Bittencourt. Ricardo Tenório foi escolhido como candidato a vice-geral. A oposição ainda se divide em pré-candidaturas.

A votação está marcada para a segunda quinzena de novembro. Advogado e atual vice-presidente geral, Matheus Montenegro foi representante do clube em temas como Regime Centralizado de Execução (RCE) e o projeto de lei geral do esporte (SAF).