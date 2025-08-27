Fernando Diniz encara sequência decisiva no Vasco

Duelo com o Botafogo abre série de cinco jogos que podem definir o futuro do time e testar a confiança da diretoria no treinador / Crédito: Jogada 10

Fernando Diniz inicia nesta quarta-feira (27), contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário, um período decisivo à frente do Vasco. A sequência de jogos pode testar a confiança que a diretoria mantém no treinador, que já vem sendo criticado por alguns torcedores do clube. LEIA MAIS: Vasco retoma conversas por zagueiro da seleção colombiana

O time tem um calendário com cinco partidas de peso: os dois duelos contra o Botafogo, que definem uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, confrontos diretos contra Sport e Ceará no Brasileirão e ainda o clássico contra o Flamengo. Próximos jogos do Vasco: 27/08 – Vasco x Botafogo (Copa do Brasil) 31/08 – Sport x Vasco (Brasileirão, 22ª rodada) 11/09 – Botafogo x Vasco (Copa do Brasil)

14/09 – Vasco x Ceará (Brasileirão, 23ª rodada) 21/09 – Flamengo x Vasco (Brasileirão, 24ª rodada) Eliminado da Sul-Americana e com a mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento, Diniz tem aproveitamento de 36% no clube de São Januário. Dessa maneira, o técnico somou apenas quatro vitórias, seis empates, além de oito derrotas em 19 jogos.