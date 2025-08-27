Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fernando Diniz encara sequência decisiva no Vasco

Duelo com o Botafogo abre série de cinco jogos que podem definir o futuro do time e testar a confiança da diretoria no treinador
Fernando Diniz inicia nesta quarta-feira (27), contra o Botafogo, pelas quartas de final da Copa do Brasil, em São Januário, um período decisivo à frente do Vasco. A sequência de jogos pode testar a confiança que a diretoria mantém no treinador, que já vem sendo criticado por alguns torcedores do clube.

O time tem um calendário com cinco partidas de peso: os dois duelos contra o Botafogo, que definem uma vaga na semifinal da Copa do Brasil, confrontos diretos contra Sport e Ceará no Brasileirão e ainda o clássico contra o Flamengo.

Próximos jogos do Vasco:

27/08 – Vasco x Botafogo (Copa do Brasil)

31/08 – Sport x Vasco (Brasileirão, 22ª rodada)

11/09 – Botafogo x Vasco (Copa do Brasil)

14/09 – Vasco x Ceará (Brasileirão, 23ª rodada)

21/09 – Flamengo x Vasco (Brasileirão, 24ª rodada)

Eliminado da Sul-Americana e com a mesma pontuação do Vitória, que abre a zona de rebaixamento, Diniz tem aproveitamento de 36% no clube de São Januário. Dessa maneira, o técnico somou apenas quatro vitórias, seis empates, além de oito derrotas em 19 jogos.

As vitórias, especialmente a goleada histórica por 6 a 0 sobre o Santos, mostraram potencial. Porém, a equipe não conseguiu manter regularidade. O maior período de invencibilidade foi em julho, quando empatou quatro partidas seguidas contra Grêmio, Independiente del Valle, Internacional e CSA.

Mesmo assim, a diretoria não considera uma troca de técnico neste momento. Por fim, internamente, há a avaliação de que o time tem mostrado evolução em campo, apesar das atuações ruins contra Juventude e Corinthians.

