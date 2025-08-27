Fernandinho comentará partida entre Athletico e Corinthians pela Copa do Brasil

Ainda sem se aposentar oficialmente, o volante estará ao lado de Galvão Bueno e Neto no Amazon Prime

Ao lado dele, estarão Galvão Bueno, na narração, e Neto, outro que atuará como comentarista. Os três marcarão presença no estádio. No jogo de volta, em Itaquera, Fernandinho também participará da transmissão.

Athletico e Corinthians começam nesta quarta-feira (27) a disputa por uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 21h30 (de Brasília), na Ligga Arena. A transmissão terá uma novidade: o ex-volante Fernandinho, cria do Furacão, será comentarista no Amazon Prime.

O volante retornou ao Athletico em 2022, ficou por três temporadas e deixou o clube no fim do ano passado, quando encerrou seu vínculo. Apesar de chegar às quartas de final da Copa do Brasil, o Rubro-Negro vive um momento complicado: foi rebaixado em 2024 para a Série B e ocupa somente a 12ª posição, com 30 pontos, correndo sérios riscos de não subir.

O Furacão conquistou a Copa do Brasil em 2019, quando superou o Internacional nas duas partidas da final, e agora busca o bicampeonato. Já o Corinthians soma três títulos, o último em 2009, ano em que Ronaldo ainda defendia o Timão.