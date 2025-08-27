Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Estádio do Atlético, Arena MRV completa dois anos de inauguração

Estádio do Atlético, Arena MRV completa dois anos de inauguração

Galo tem aproveitamento de 67% em seu estádio. Até o momento, Hulk é o artilheiro da nova casa, com 18 gols marcados
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Nesta quarta-feira (27), o Atlético recebe o Cruzeiro pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. E com festa. Afinal, celebra dois anos da primeira partida oficial em seu estádio. Na ocasião, venceu o Santos por 2 a 0, com dois gols do atacante Paulinho.

A previsão é de casa cheia. A torcida do Atlético já esgotou os 38 mil ingressos para o duelo, que vale vaga na semifinal da competição. Assim, o clube romperá a barreira de 1,7 milhão de público total em 54 partidas realizadas na Arena MRV pelo time masculino profissional.

LEIA MAIS: Escalação do Atlético: com volta de Hulk, Lyanco e Cuello, equipe ganha festa da torcida

Atualmente, são 1.699.907 torcedores em 53 jogos, o que dá uma média de 33,3 mil por jogo (não contabilizados na média os jogos de portões fechados).

Aliás, o aproveitamento do Atlético na Arena MRV é de 67%, com 32 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O artilheiro é Hulk, com 18 gols em 45 jogos. O camisa 7 e o goleiro Everson foram os que mais atuaram, seguidos por Gustavo Scarpa (42 jogos).

A Arena MRV retornou em maio de 2025 com o gramado sintético instalado, melhorias na acústica, e passou a receber, também, partidas das categorias de base e das Vingadoras. O Galo Feminino jogou no estádio duas vezes, contra Vitória e Santos, levando um total de 4.223 torcedores, que viram duas vitórias de 1 a 0.

Estatísticas do Atlético na Arena MRV (jogos do time profissional masculino)

Inaugurações

Primeiro jogo: 27 de agosto de 2023 – Galo 2×0 Santos pelo Brasileiro (gols de Paulinho)
Primeiro jogo da grama sintética: 11 de maio de 2025 – Galo 3×2 Fluminense pelo Brasileiro

Desempenho total do Galo
53 jogos
32 vitórias
11 empates
10 derrotas
92 gols marcados
47 gols sofridos
67,29% de aproveitamento

Artilharia da Arena MRV (geral)
Hulk: 18 gols em 45 jogos
Paulinho: 17 gols em 36 jogos
Deyverson: 6 gols em 9 jogos
Guilherme Arana: 6 gols em 36 jogos
Gustavo Scarpa: 5 gols em 42 jogos
Matías Zaracho: 4 gols em 23 jogos
Rubens: 4 gols em 26 jogos

Quem mais jogou na Arena MRV
Everson: 45 jogos
Hulk: 45 jogos
Gustavo Scarpa: 42 jogos
Igor Gomes: 41 jogos
Paulinho: 36 jogos
Guilherme Arana: 36 jogos
Saravia: 33 jogos

Participação dos treinadores
Luiz Felipe Scolari: 14 jogos – 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas (73,8%)
Gabriel Milito: 27 jogos – 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas (65,4%)
Lucas Gonçalves: 1 jogo – 1 vitória (100%)
Cuca: 11 jogos – 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas (60%)

Público na Arena MRV
Total: 1.699.907 torcedores
Média: 33.331 torcedores*
Recorde: 44.876 torcedores – Galo 0×1 Flamengo – Final da Copa do Brasil (10/11)

Público na Arena MRV – 2025
Total: 273.871 torcedores (10 jogos)
Média: 27.387 torcedores (1 jogo sem público)
Recorde: 38.873 torcedores – Galo 0 (4) × (3) 1 Flamengo – oitavas da Copa do Brasil (6/8)

Média de público por competição
Campeonato Mineiro: 34.034 (6 jogos)
Campeonato Brasileiro: 32.234 (29 jogos*)
Copa do Brasil: 37.357 (7 jogos)
Copa Libertadores: 37.850 (6 jogos)
Copa Sul-Americana: 24.109 (3 jogos*)

Receitas na Arena MRV 
Receita bruta total (Bilheteria + ABE): R$ 127,5 milhões
Receita bruta de bilheteria: R$ 113,8 milhões
Receita líquida de bilheteria: R$ 74,2 milhões
Receita líquida de ABE: R$ 13,6 milhões
Receita líquida total: R$ 87,8 milhões

*Não considera os jogo diante do Athletico-PR pelo Brasileiro de 2024, e Caracas na Copa Sul-Americana 2025, ambos disputados com portões fechados

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar