Estádio do Atlético, Arena MRV completa dois anos de inauguração

Estádio do Atlético, Arena MRV completa dois anos de inauguraçãoGalo tem aproveitamento de 67% em seu estádio. Até o momento, Hulk é o artilheiro da nova casa, com 18 gols marcados
Nesta quarta-feira (27), o Atlético recebe o Cruzeiro pela partida de ida das quartas de final da Copa do Brasil, na Arena MRV. E com festa. Afinal, celebra dois anos da primeira partida oficial em seu estádio. Na ocasião, venceu o Santos por 2 a 0, com dois gols do atacante Paulinho.
A previsão é de casa cheia. A torcida do Atlético já esgotou os 38 mil ingressos para o duelo, que vale vaga na semifinal da competição. Assim, o clube romperá a barreira de 1,7 milhão de público total em 54 partidas realizadas na Arena MRV pelo time masculino profissional.
Atualmente, são 1.699.907 torcedores em 53 jogos, o que dá uma média de 33,3 mil por jogo (não contabilizados na média os jogos de portões fechados).
Aliás, o aproveitamento do Atlético na Arena MRV é de 67%, com 32 vitórias, 11 empates e 10 derrotas. O artilheiro é Hulk, com 18 gols em 45 jogos. O camisa 7 e o goleiro Everson foram os que mais atuaram, seguidos por Gustavo Scarpa (42 jogos).
A Arena MRV retornou em maio de 2025 com o gramado sintético instalado, melhorias na acústica, e passou a receber, também, partidas das categorias de base e das Vingadoras. O Galo Feminino jogou no estádio duas vezes, contra Vitória e Santos, levando um total de 4.223 torcedores, que viram duas vitórias de 1 a 0.
Estatísticas do Atlético na Arena MRV (jogos do time profissional masculino)
Inaugurações
Primeiro jogo: 27 de agosto de 2023 – Galo 2×0 Santos pelo Brasileiro (gols de Paulinho)
Primeiro jogo da grama sintética: 11 de maio de 2025 – Galo 3×2 Fluminense pelo Brasileiro
Desempenho total do Galo
53 jogos
32 vitórias
11 empates
10 derrotas
92 gols marcados
47 gols sofridos
67,29% de aproveitamento
Artilharia da Arena MRV (geral)
Hulk: 18 gols em 45 jogos
Paulinho: 17 gols em 36 jogos
Deyverson: 6 gols em 9 jogos
Guilherme Arana: 6 gols em 36 jogos
Gustavo Scarpa: 5 gols em 42 jogos
Matías Zaracho: 4 gols em 23 jogos
Rubens: 4 gols em 26 jogos
Quem mais jogou na Arena MRV
Everson: 45 jogos
Hulk: 45 jogos
Gustavo Scarpa: 42 jogos
Igor Gomes: 41 jogos
Paulinho: 36 jogos
Guilherme Arana: 36 jogos
Saravia: 33 jogos
Participação dos treinadores
Luiz Felipe Scolari: 14 jogos – 10 vitórias, 1 empate e 3 derrotas (73,8%)
Gabriel Milito: 27 jogos – 15 vitórias, 8 empates e 4 derrotas (65,4%)
Lucas Gonçalves: 1 jogo – 1 vitória (100%)
Cuca: 11 jogos – 6 vitórias, 2 empates e 3 derrotas (60%)
Público na Arena MRV
Total: 1.699.907 torcedores
Média: 33.331 torcedores*
Recorde: 44.876 torcedores – Galo 0×1 Flamengo – Final da Copa do Brasil (10/11)
Público na Arena MRV – 2025
Total: 273.871 torcedores (10 jogos)
Média: 27.387 torcedores (1 jogo sem público)
Recorde: 38.873 torcedores – Galo 0 (4) × (3) 1 Flamengo – oitavas da Copa do Brasil (6/8)
Média de público por competição
Campeonato Mineiro: 34.034 (6 jogos)
Campeonato Brasileiro: 32.234 (29 jogos*)
Copa do Brasil: 37.357 (7 jogos)
Copa Libertadores: 37.850 (6 jogos)
Copa Sul-Americana: 24.109 (3 jogos*)
Receitas na Arena MRV
Receita bruta total (Bilheteria + ABE): R$ 127,5 milhões
Receita bruta de bilheteria: R$ 113,8 milhões
Receita líquida de bilheteria: R$ 74,2 milhões
Receita líquida de ABE: R$ 13,6 milhões
Receita líquida total: R$ 87,8 milhões
*Não considera os jogo diante do Athletico-PR pelo Brasileiro de 2024, e Caracas na Copa Sul-Americana 2025, ambos disputados com portões fechados
