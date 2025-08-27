Em duelo equilibrado, Celta e Betis ficam no empate pelo Campeonato Espanhol

Com um gol em cada tempo, Verdiblancos desperdiçam chance de dormir na liderança da competição, enquanto time de Vigo faz seu segundo ponto / Crédito: Jogada 10

Em jogo antecipado da 6ª rodada do Campeonato Espanhol, Celta e Betis fizeram um duelo extremamente equilibrado, no Balaídos, nesta quarta-feira (27), e ficaram no empate por 1 a 1. Assim, Bartra abriu o placar para os visitantes no fim do primeiro tempo, enquanto Hugo Álvarez deixou tudo igual logo no início da etapa final. Com o resultado, o time verdiblanco tem 5 pontos, na 6ª colocação, enquanto a equipe de Vigo somou seu segundo ponto na competição e ocupa a 13ª posição. O próximo compromisso do Celta ocorre no domingo (31), às 12h (de Brasília), contra o Villarreal. No mesmo dia, porém às 14h (de Brasília), os visitantes voltam a atuar sob seus domínios, contra o Athletic de Bilbao.

Primeiro tempo Com um início bem amarrado, as equipes extrapolaram na quantidade de faltas e pouco tiveram chances reais de gol. Contudo, Cucho Hernández teve a primeira oportunidade de balançar a rede, mas chutou para fora. A partir deste lance, o duelo passou a esquentar e ter mais emoção nos Balaídos, com oportunidades de ambos os lados. Assim, Javi Rodríguez também mandou para fora, enquanto Pablo Durán até acertou o alvo, mas Valles salvou o Betis. A equipe verdiblanca, então, tentou revidar, e Riquelme assustou. Mas o primeiro tento da partida saiu de uma jogada área. Bartra teve liberdade para cabecear, sem qualquer chance para Radu, aos 45′, ainda na primeira etapa. Segundo tempo Na volta do intervalo, o Celta rapidamente igualou o placar, logo aos 2′. O lateral-esquerdo Hugo Álvarez aproveitou o rebote do goleiro e finalizou para empatar a partida pela La Liga.