Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Corinthians tem acordo verbal para renovar com dupla titular

Corinthians tem acordo verbal para renovar com dupla titular

Gustavo Henrique deve assinar por mais dois anos com o Timão, enquanto Gui Negão receberá valorização e aumento da multa
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Corinthians avançou em duas frentes importantes no planejamento para a sequência da temporada. O clube tem acordo verbal para renovar os contratos do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Gui Negão, ambos titulares da equipe comandada por Dorival Júnior.

A situação de Gustavo Henrique estava sendo considerada prioridade. Com vínculo válido apenas até o fim de 2025, o defensor já havia chamado a atenção de outros clubes, mas a diretoria alvinegra conseguiu avançar em um acordo de renovação por dois anos. O processo só não foi oficializado antes porque aguardava o resultado da eleição presidencial. Na última segunda-feira (25/8), Osmar Stabile foi confirmado como novo mandatário do Timão até 2026.

Já o caso de Gui Negão envolve mais proteção do que urgência. O atacante de 18 anos, uma das grandes revelações do clube, tinha contrato até 2027, mas a diretoria decidiu oferecer um aumento salarial e ampliar a multa rescisória para o mercado nacional. O jovem, que marcou gols nas duas últimas partidas, deve assinar um novo vínculo de cinco anos.

Apesar desses avanços, o Corinthians ainda tem outras situações pendentes para resolver até dezembro. O lateral Fabrizio Angileri e o atacante Ángel Romero estão em fim de contrato. Em contrapartida, Maycon e Talles Magno seguem emprestados apenas até o fim da atual temporada.

Com as renovações encaminhadas, a diretoria entende que conseguiu dar um recado importante ao mercado. Mas principalmente garantir tranquilidade para Dorival Júnior na reta final de 2025.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Corinthians

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar