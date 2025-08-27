Corinthians tem acordo verbal para renovar com dupla titular

Gustavo Henrique deve assinar por mais dois anos com o Timão, enquanto Gui Negão receberá valorização e aumento da multa / Crédito: Jogada 10

O Corinthians avançou em duas frentes importantes no planejamento para a sequência da temporada. O clube tem acordo verbal para renovar os contratos do zagueiro Gustavo Henrique e do atacante Gui Negão, ambos titulares da equipe comandada por Dorival Júnior. A situação de Gustavo Henrique estava sendo considerada prioridade. Com vínculo válido apenas até o fim de 2025, o defensor já havia chamado a atenção de outros clubes, mas a diretoria alvinegra conseguiu avançar em um acordo de renovação por dois anos. O processo só não foi oficializado antes porque aguardava o resultado da eleição presidencial. Na última segunda-feira (25/8), Osmar Stabile foi confirmado como novo mandatário do Timão até 2026.