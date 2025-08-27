Como o Palmeiras contratou Andreas Pereira pela ‘metade do preço’

Verdão vai pagar R$ 63 milhões ao Fulham, da Inglaterra, metade do valor oferecido no início do ano. Jogador assina contrato até 2028

Desta vez, as tratativas caminharam de forma ágil. Afinal, contratos já foram trocados e a assinatura digital deve ocorrer em breve, liberando o meia de 29 anos para viajar ao Brasil. A expectativa é de que Andreas desembarque nos próximos dias para se apresentar à comissão técnica de Abel Ferreira.

O Palmeiras acertou a contratação de Andreas Pereira e deve anunciar oficialmente o reforço ainda nesta semana. O clube desembolsará 10 milhões de euros (cerca de R$ 63 milhões) ao Fulham, da Inglaterra, valor bem inferior aos 20 milhões de euros ofertados em janeiro, quando a transferência acabou melando.

No fim de 2023, o Verdão tentou levar o jogador, mas esbarrou na resistência do Fulham, que ainda disputava vaga em competições europeias, e na indecisão do próprio atleta, então com minutos regulares na Premier League.

“Pensei: vou finalizar minha temporada aqui. Quero decidir ficar na Europa, tentar jogar aqui ainda o máximo que eu puder. Eu tenho contrato pelo Fulham”, explicou Andreas em maio, justificando sua escolha naquele momento.

Com vínculo até 2026 e sem acordo para renovação, a situação mudou. Afinal, o meia perdeu espaço no elenco londrino. Não saiu do banco na estreia da Premier League e sequer esteve entre os relacionado diante do Manchester United no último fim de semana. Assim, a diretoria, diante da negativa em ampliar o contrato, optou por colocá-lo de vez no mercado.

Andreas valorizado no Palmeiras

Aliás, fontes próximas ao atleta revelam que ele se sentiu valorizado pela nova investida alviverde. Com o objetivo de ganhar espaço e aumentar suas chances de disputar a Copa do Mundo de 2026, Andreas enxergou no retorno ao Brasil uma oportunidade estratégica. O acordo prevê contrato até o fim de 2028, com pagamento parcelado em três anos.