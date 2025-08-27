Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Caminhão desgovernado causa acidente e deixa feridos em São Januário

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (27), horas antes do clássico contra o Botafogo, pela ida da Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Horas antes da bola rolar para Vasco x Botafogo, pela ida das quartas de final da Copa do Brasil, um grave acidente mudou o clima no entorno de São Januário. Na manhã desta quarta-feira (27), um caminhão perdeu o controle na descida da Rua Ferreira de Araújo, atravessou em alta velocidade e atingiu torcedores que aguardavam na fila da bilheteria. O veículo parou apenas ao colidir contra o muro do estádio, na Avenida Roberto Dinamite.

O impacto deixou ao menos três feridos. Duas pessoas ficaram presas nas ferragens e precisaram de resgate imediato pelo Corpo de Bombeiros. O motorista também ficou preso na cabine e foi retirado com auxílio de equipes de emergência.

