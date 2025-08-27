Balbuena e Villasanti são submetidos à cirurgias e desfalcam Grêmio por longo período

Clube gaúcho informa nesta terça que tanto o zagueiro quanto o volante passaram por procedimento operatório e só retornarão na próxima temporada

Balbuena, reforço contratado neste ano, deve ficar fora por aproximadamente quatro meses. Desse modo, ele retornaria aos gramados de forma oficial em janeiro de 2026. Ele usou suas redes sociais em gratidão às manifestações de carinho após a lesão.

O Grêmio informou nesta terça-feira (26) que o agueiro Fabián Balbuena e o volante Mathías Villasanti ficarão fora por um longo período. O defensor sofreu uma fratura na fíbula do tornozelo direito na partida frente ao Ceará, enquanto o meio-campista precisou de reconstrução do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo.

“Muito obrigado pelas mensagens e pelos bons desejos nesses dias. A cirurgia correu bem, agora é hora de me recuperar. Um grande abraço a todos”, escreveu o zagueiro.

Já Villasanti sofreu lesão na vitória por 3 a 1 sobre o Atlético, em 17 de agosto, na Arena MRV. Na ocasião, o paraguaio caiu de mau jeito depois de disputa de bola no meio de campo e precisou de substituição imediata. Estima-se que ele fique fora de seis a oito meses, o que só o permitiria voltar somente no ano que vem.

Desse modo, o técnico Mano Menezes tem pela frente um empecilho a mais na missão árdua de fazer o Grêmio retomar o caminho dos triunfos na temporada. O Imortal ocupa a 14ª posição do Campeonato Brasileiro, com 24 pontos. No domingo (31), a missão será árdua: encara o líder Flamengo às 16h, no Maracanã.