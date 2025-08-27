Bahia x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Duelo de Tricolores, nesta quinta-feira (28/8), inicia confronto rumo à semifinal da Copa do Brasil; saiba como chegam os rivais / Crédito: Jogada 10

Bahia e Fluminense dão, nesta quinta-feira (28/8), o pontapé inicial no duelo de Tricolores nas quartas de final da Copa do Brasil 2025. A partida de ida, afinal, ocorre às 19h30 (de Brasília), na Arena Fonte Nova, em Salvador, na capital da Bahia. Veja como chegam as equipes para este equilibrado duelo, que vale vaga na semifinal do principal mata-mata do Brasil. O clube que chegar lá, aliás, embolsará R$ 9.922.500 de premiação. Onde assistir O jogo terá transmissão do SporTV pela TV fechada e do Premiere no sistema de Pay-per-view.

LEIA MAIS: Jean Lucas é convocado por Ancelotti para os últimos jogos do Brasil nas Eliminatórias Como chega o Bahia O Tricolor baiano vive grande fase, chegando com moral para o duelo contra o rival carioca. Isso porque o time de Rogério Ceni já vem de oito jogos sem perder, incluindo uma sequência atual de três vitórias, sendo duas em sua casa – palco do jogo desta quinta. Com isso, o time ganhou um gás na tabela do Brasileirão, subindo para a quarta colocação. Além disso, chegou à final da Copa do Nordeste após eliminar o Ceará. Por lá, enfrentará o Confiança, em jogos marcados para os dias 3 e 6 de setembro.

Para enfrentar o Fluminense, Rogério Ceni tem desfalques, mas um retorno importante. Afinal, o atacante Erick Pulga está de volta após um mês ausente por conta de uma lesão na coxa esquerda. Ele, no entanto, briga por vaga com Kayky. Por outro lado, Kanu, Caio Alexandre, Erick, Gilberto, Michel Araújo e Fredi – todos contundidos – desfalcam o Tricolor de Aço. Como chega o Fluminense O Fluminense tem um grande reforço para este importante duelo. Thiago Silva, fora de ação desde o início de agosto por problema na posterior da coxa direita, está, enfim, de volta e deverá formar dupla com Freytes. Além disso, esta deve ser a primeira vez que o técnico Renato Gaúcho vê o DM vazio desde sua chegada.