Atlético-MG x Cruzeiro, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 18h

Clássico mineiro abre quartas da Copa do Brasil e também a possibilidade de encurtar caminho para a Libertadores, além de eliminar rival
Atlético e Cruzeiro começam a decidir nesta quarta-feira (27) uma vaga nas semifinais da Copa do Brasil. A bola rola às 19h30, na Arena MRV, em mais um capítulo de uma das maiores rivalidades do país, que já definiu a competição há 11 anos. As equipes têm o mesmo objetivo: voltar para a Libertadores, eliminar o rival e marcar história.

A Voz do Esporte transmite a partida, ao vivo, a partir de 18h. Christian Rafael está confirmado na narração. Cleiton Santos o acompanha nos comentários. Já a reportagem está sob a responsabilidade de Christopher Henrique.

