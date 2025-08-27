Athletico-PR x Corinthians, AO VIVO, com a Voz do Esporte, às 20h

Equipes se enfrentam nesta quarta-feira, na Ligga Arena, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil

Nesta quarta-feira (27), às 21h30, Athletico-PR e Corinthians começam a decidir mais um duelo mata-mata da Copa do Brasil. O embate vale pelas quartas de final da competição. O jogo de ida acontece na Ligga Arena, casa do Furacão. Já o embate da volta está marcado para o dia 11 de setembro, também às 21h30, mas na Neo Química Arena. O vencedor vai encarar Cruzeiro ou Atlético-MG na semifinal.

A Voz do Esporte acompanha a partida, ao vivo, a partir de 20h. Cesar Tavares veste a camisa 10 da narração, enquanto João Miguel Lotufo tem a incumbência dos comentários. Por fim, Luiz Gaspar reporta os detalhes do encontro entre Paranaense e Timão.