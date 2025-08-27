Alvo do Botafogo, zagueiro Alix Vinicius acerta com o Bragantino

Jogador que pertence ao Atlético-GO, recebeu três propostas do Alvinegro, todas recusadas, e vai defender Massa Bruta / Crédito: Jogada 10

Nesta quarta-feira (27), o Bragantino fechou a contratação do defensor Alix Vinicius, também desejado pelo Botafogo. Ele pertence ao Atlético-GO, que disputa a Série B, e assinou empréstimo até o fim do Campeonato Paulista de 2026. Aos 25 anos, Alix é um dos principais jogadores do Dragão e tem contrato até o fim de 2026. Recentemente, o Botafogo tentou contratá-lo, mas o Atlético recusou três propostas. Assim, o defensor permaneceu no clube goiano até surgir o interesse do Bragantino. Ele ganhou notoriedade nacional quando se destacou pelo Volta Redonda, do Rio de Janeiro, e depois passou ao Fortaleza, que detinha seus direitos antes da ida para o Atlético-GO.