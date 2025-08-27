Alemanha anuncia convocados para estreia nas Eliminatórias

Julian Nagelsmann deixa Sané de fora da lista para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte e chama três novidades para os duelos

A Alemanha anunciou, nesta quarta-feira (27), lista de 23 jogadores convocados para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Essa será a estreia da tetracampeã do mundo no certame que dará vagas para o mundial do ano que vem, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, o técnico Julian Nagelsmann optou por não convocar o atacante Leroy Sané, ex-Manchester City e Bayern de Munique. Atualmente, o jogador defende as cores do Galatasaray, da Turquia.