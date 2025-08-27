Alemanha anuncia convocados para estreia nas Eliminatórias

Alemanha anuncia convocados para estreia nas EliminatóriasJulian Nagelsmann deixa Sané de fora da lista para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte e chama três novidades para os duelos
A Alemanha anunciou, nesta quarta-feira (27), lista de 23 jogadores convocados para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Essa será a estreia da tetracampeã do mundo no certame que dará vagas para o mundial do ano que vem, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.
Dessa forma, o técnico Julian Nagelsmann optou por não convocar o atacante Leroy Sané, ex-Manchester City e Bayern de Munique. Atualmente, o jogador defende as cores do Galatasaray, da Turquia.
Por outro lado, a lista tem três novidades e quatro jogadores que não vinham sendo chamados. Entre eles, estão o goleiro Dahmen, que recebe a sua primeira oportunidade na seleção alemã principal.
Outras novidades
O defensor Collins e o meia-atacante Nebel também tiveram as suas primeiras convocações para a equipe nacional. Quem volta ao grupo é o zagueiro Rüdiger, do Real Madrid, assim como Stiller, Leweling e Amiri.
WE’RE BACK! The road to the @FIFAWorldCup begins in September and here is our squad to get things started!