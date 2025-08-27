Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Alemanha anuncia convocados para estreia nas Eliminatórias

Julian Nagelsmann deixa Sané de fora da lista para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte e chama três novidades para os duelos
A Alemanha anunciou, nesta quarta-feira (27), lista de 23 jogadores convocados para os jogos contra Eslováquia e Irlanda do Norte, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Essa será a estreia da tetracampeã do mundo no certame que dará vagas para o mundial do ano que vem, disputado nos Estados Unidos, México e Canadá.

Dessa forma, o técnico Julian Nagelsmann optou por não convocar o atacante Leroy Sané, ex-Manchester City e Bayern de Munique. Atualmente, o jogador defende as cores do Galatasaray, da Turquia.

Por outro lado, a lista tem três novidades e quatro jogadores que não vinham sendo chamados. Entre eles, estão o goleiro Dahmen, que recebe a sua primeira oportunidade na seleção alemã principal.

Outras novidades

O defensor Collins e o meia-atacante Nebel também tiveram as suas primeiras convocações para a equipe nacional. Quem volta ao grupo é o zagueiro Rüdiger, do Real Madrid, assim como Stiller, Leweling e Amiri.

