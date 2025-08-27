Acusado de violência doméstica e perseguição, zagueiro alega ‘manobra extorsiva’ em denúncias

Carmen Castillo, ex-namorada do defensor do Torino, também o acusa de ter sido responsável pelo vazamento de suas fotos íntimas na web / Crédito: Jogada 10

A rotina de Guillermo Maripán, zagueiro do Torino e peça recorrente da seleção chilena, virou do avesso após graves denúncias por parte de sua ex-namorada. Conhecida como “Carmen Tuitera”, Carmen Castillo o acusou de violência doméstica e perseguição após a separação, além do vazamento de fotos íntimas sem sua autorização. Já o atleta fez queixas contra a mulher. Castillo expôs os motivos da denúncia em pronunciamento divulgado pela imprensa chilena e portuguesa. Em seu relato, a influenciadora afirma que seu envolvimento com o zagueiro prejudicou sua integridade em diferentes áreas, com reflexos emocionais e financeiros.

“Tomei essa decisão depois do fim de um relacionamento pessoal e amoroso com ele. No qual vivi episódios que afetaram a minha estabilidade física, psicológica, emocional, digital e econômica. Depois disso, surgiram contas anônimas que divulgaram material íntimo sem minha autorização e que me perseguiam”, relatou Castillo. De acordo com o site ‘FlashScore’, de Portugal, o defensor ainda responde por outra acusação feita por uma mulher distinta. Zagueiro se defende em nota Maripán se defendeu das acusações por meio de um comunicado oficial em suas redes sociais. O zagueiro negou todos os fatos e disse se tratar de uma “manobra extorsiva e flagrantemente difamatória” arquitetada por Castillo. “Esta nova ação judicial faz parte de uma manobra claramente extorsiva e flagrantemente difamatória por parte da Sra. Castillo. Ela estaria disposta a desistir do processo em troca do pagamento de uma soma milionária superior a 300 milhões de pesos – cerca de 300 mil euros”, acusou.