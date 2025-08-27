‘Uma das semanas mais felizes da minha vida’, diz Kaio Jorge após brilhar no clássico

Atacante do Cruzeiro celebra convocação para a Seleção e seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o rival Atlético, pela Copa do Brasil / Crédito: Jogada 10

O atacante Kaio Jorge vive uma semana verdadeiramente especial e inesquecível. O jogador do Cruzeiro, aliás, foi um dos grandes destaques da vitória no clássico. A equipe celeste venceu o rival Atlético por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27). Após o jogo, o centroavante comemorou a grande fase que vive. Ele, então, classificou o momento como um dos melhores de toda a sua vida. A alegria do camisa 9, de fato, tem motivos de sobra para acontecer. Além de marcar pela primeira vez no clássico, ele foi recentemente convocado para a Seleção Brasileira.

“Uma das semanas mais felizes da minha vida, convocação pra Seleção, primeiro gol no clássico”, disse Kaio Jorge. “Já vinha buscando isso, queria muito. A gente sabe que fizemos uma excelente partida hoje”, completou o artilheiro do Brasileirão. O jogador também analisou o desempenho coletivo da equipe no clássico. Ele fez questão de elogiar a ótima atuação do time contra um rival de muita qualidade. “O Atlético é uma equipe muito boa. Mas a gente sai com a vantagem”, afirmou o centroavante, já pensando no jogo de volta da competição. Kaio Jorge enaltece a confiança do Cruzeiro O placar de 2 a 0, de fato, deixa o Cruzeiro muito confortável para a segunda partida. A equipe celeste pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta. Para Kaio Jorge, o resultado construído na Arena MRV foi fundamental.

“Uma vantagem muito boa pra nossa equipe. A gente veio atrás desse resultado para nos dar confiança para o segundo jogo no Mineirão”, explicou. Por fim, apesar da grande vitória na copa, o time não tem tempo para comemorar. O foco total, segundo o próprio atacante, já se volta para o próximo desafio no fim de semana. Questionado sobre seus hobbies – como andar a cavalo -, ele brincou com a falta de tempo. “Não tem como, a agência está corrida. Sábado já tem jogo contra o São Paulo”, finalizou o artilheiro.