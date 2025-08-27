Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Uma das semanas mais felizes da minha vida’, diz Kaio Jorge após brilhar no clássico

Atacante do Cruzeiro celebra convocação para a Seleção e seu primeiro gol na vitória por 2 a 0 sobre o rival Atlético, pela Copa do Brasil
O atacante Kaio Jorge vive uma semana verdadeiramente especial e inesquecível. O jogador do Cruzeiro, aliás, foi um dos grandes destaques da vitória no clássico. A equipe celeste venceu o rival Atlético por 2 a 0, na noite desta quarta-feira (27). Após o jogo, o centroavante comemorou a grande fase que vive. Ele, então, classificou o momento como um dos melhores de toda a sua vida.

A alegria do camisa 9, de fato, tem motivos de sobra para acontecer. Além de marcar pela primeira vez no clássico, ele foi recentemente convocado para a Seleção Brasileira.

“Uma das semanas mais felizes da minha vida, convocação pra Seleção, primeiro gol no clássico”, disse Kaio Jorge. “Já vinha buscando isso, queria muito. A gente sabe que fizemos uma excelente partida hoje”, completou o artilheiro do Brasileirão.

O jogador também analisou o desempenho coletivo da equipe no clássico. Ele fez questão de elogiar a ótima atuação do time contra um rival de muita qualidade.

“O Atlético é uma equipe muito boa. Mas a gente sai com a vantagem”, afirmou o centroavante, já pensando no jogo de volta da competição.

Kaio Jorge enaltece a confiança do Cruzeiro

O placar de 2 a 0, de fato, deixa o Cruzeiro muito confortável para a segunda partida. A equipe celeste pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta. Para Kaio Jorge, o resultado construído na Arena MRV foi fundamental.

“Uma vantagem muito boa pra nossa equipe. A gente veio atrás desse resultado para nos dar confiança para o segundo jogo no Mineirão”, explicou.

Por fim, apesar da grande vitória na copa, o time não tem tempo para comemorar. O foco total, segundo o próprio atacante, já se volta para o próximo desafio no fim de semana. Questionado sobre seus hobbies – como andar a cavalo -, ele brincou com a falta de tempo.

“Não tem como, a agência está corrida. Sábado já tem jogo contra o São Paulo”, finalizou o artilheiro.

