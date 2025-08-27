Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

‘Nada de anormal’, diz Cuca após discutir com dirigente do Cruzeiro no clássico

Técnico e o atacante Hulk se envolvem em confusões separadas no túnel da Arena MRV após a derrota do Atlético para o rival na Copa do Brasil
Os ânimos ficaram bastante exaltados após o clássico na Arena MRV. A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Atlético, nesta quarta-feira (27), gerou confusão. O atacante Hulk e o técnico Cuca, do time da casa, discutiram com pessoas no túnel. Cuca, inclusive, teve um bate-boca com um dirigente do Cruzeiro. O treinador, contudo, minimizou o episódio em sua entrevista coletiva.

A primeira confusão, de fato, envolveu o maior ídolo do time alvinegro. No túnel de acesso ao vestiário, o atacante Hulk rebateu um torcedor. As câmeras da transmissão do jogo registraram o momento da discussão. Conforme o relato, o jogador teria dito: “Tem que respeitar”, em direção à arquibancada.

Pouco tempo depois, o técnico Cuca também se envolveu em um bate-boca. O treinador do Atlético discutiu com o diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe. A conversa entre os dois, segundo as imagens, foi bastante acalorada. A discussão, aliás, teve até o dedo em riste do comandante atleticano para o dirigente rival.

