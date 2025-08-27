‘Nada de anormal’, diz Cuca após discutir com dirigente do Cruzeiro no clássico

‘Nada de anormal’, diz Cuca após discutir com dirigente do Cruzeiro no clássicoTécnico e o atacante Hulk se envolvem em confusões separadas no túnel da Arena MRV após a derrota do Atlético para o rival na Copa do Brasil
Os ânimos ficaram bastante exaltados após o clássico na Arena MRV. A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Atlético, nesta quarta-feira (27), gerou confusão. O atacante Hulk e o técnico Cuca, do time da casa, discutiram com pessoas no túnel. Cuca, inclusive, teve um bate-boca com um dirigente do Cruzeiro. O treinador, contudo, minimizou o episódio em sua entrevista coletiva.
A primeira confusão, de fato, envolveu o maior ídolo do time alvinegro. No túnel de acesso ao vestiário, o atacante Hulk rebateu um torcedor. As câmeras da transmissão do jogo registraram o momento da discussão. Conforme o relato, o jogador teria dito: “Tem que respeitar”, em direção à arquibancada.
Pouco tempo depois, o técnico Cuca também se envolveu em um bate-boca. O treinador do Atlético discutiu com o diretor de futebol do Cruzeiro, Paulo Pelaipe. A conversa entre os dois, segundo as imagens, foi bastante acalorada. A discussão, aliás, teve até o dedo em riste do comandante atleticano para o dirigente rival.
