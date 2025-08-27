‘Nada de anormal’, diz Cuca após discutir com dirigente do Cruzeiro no clássico

Técnico e o atacante Hulk se envolvem em confusões separadas no túnel da Arena MRV após a derrota do Atlético para o rival na Copa do Brasil

Os ânimos ficaram bastante exaltados após o clássico na Arena MRV. A vitória do Cruzeiro por 2 a 0 sobre o Atlético, nesta quarta-feira (27), gerou confusão. O atacante Hulk e o técnico Cuca, do time da casa, discutiram com pessoas no túnel. Cuca, inclusive, teve um bate-boca com um dirigente do Cruzeiro. O treinador, contudo, minimizou o episódio em sua entrevista coletiva.

A primeira confusão, de fato, envolveu o maior ídolo do time alvinegro. No túnel de acesso ao vestiário, o atacante Hulk rebateu um torcedor. As câmeras da transmissão do jogo registraram o momento da discussão. Conforme o relato, o jogador teria dito: “Tem que respeitar”, em direção à arquibancada.