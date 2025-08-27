‘Ele sempre me deu tranquilidade’, diz Maycon sobre a confiança de Dorival

Herói da vitória sobre o Vasco, meia retribui a aposta do treinador com gol importante e a faixa de capitão no braço / Crédito: Jogada 10

O meia Maycon viveu uma semana de grande reviravolta no Corinthians. No início do mês, o futebol árabe esteve perto de levar o jogador. No último domingo (24), contudo, ele foi o herói da vitória sobre o Vasco. A permanência do jogador, aliás, foi um pedido do técnico Dorival Júnior. Após o jogo, o atleta celebrou o “ressurgimento” e agradeceu a confiança do comandante. A saída de Maycon, de fato, esteve muito perto de ocorrer. O Al-Nasr, de Dubai, fez uma proposta que agradou ao Shakhtar Donetsk, dono de seus direitos. A diretoria do Corinthians, inicialmente, cogitou liberar o jogador para enxugar a folha. No entanto, uma lesão de Carrillo e um pedido expresso de Dorival mudaram o rumo do negócio.

Desde sua chegada, aliás, o técnico sempre deixou claro que contava com o jogador. Maycon, que era reserva, virou titular absoluto com o novo treinador. A boa sequência, no entanto, foi interrompida por uma lesão na coxa. O retorno aos gramados, então, não poderia ter sido em melhor estilo, com gol e a faixa de capitão. Em sua entrevista, o camisa 7 fez questão de exaltar o papel de Dorival. Ele revelou que as conversas com o técnico foram fundamentais para ele. “Eu tive algumas conversas com o Dorival, principalmente em momentos difíceis (…) E ele sempre tentou me dar tranquilidade, tentou me passar confiança para que eu pudesse render”, contou Maycon. Com o gol e a boa atuação, o jogador retribuiu a confiança recebida.